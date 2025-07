Il Lipsia spara 50 milioni per Nusa, il Napoli fa ciao ciao con la manina (Tmw)

Continua a tenere banco il capitolo esterni d’attacco. Sfumata la pista Ndoye, il Napoli ha ancora nel mirino diversi calciatori. Tra questi c’è anche Antonio Nusa del Lipsia. Il 20enne norvegese è in orbita azzurra già da qualche settimana, ma il suo nome è tornato in auge proprio dopo il passaggio dello svizzero al Nottingham Forest.

Nella giornata di ieri, Sportmediaset raccontava di Napoli pronto a presentare un’offerta da 35 milioni di euro bonus compresi. Molto probabilmente non basteranno e il club partenopeo dovrà virare altrove. A sostenerlo è Tuttomercatoweb.com, che riferisce di una richiesta parecchio più alta da parte della compagine tedesca.

Nusa-Napoli, l’affare si complica: il Lipsia chiede 50 milioni

Di seguito quanto si legge sul noto portale specializzato in calciomercato:

“Il Lipsia chiede 50 milioni per Antonio Nusa. Una valutazione troppo alta per i club che lo seguono, tanto che il Napoli pare essersi ritirato dopo avere ascoltato le richieste dei tedeschi. D’altronde il norvegese è giovanissimo e ha giocato una partita ottima con l’Italia: una prestazione che ne ha alzato le aspettative, nonostante un’annata non straordinaria con la Red Bull: 3 gol e 4 assist in 25 partite in Bundesliga, zero in Champions in otto gare, 2 gol e 3 assist in Dfb Pokal, la Coppa di Germania. Numeri buoni ma non straordinari, tali da giustificare una richiesta da 50 milioni. Nusa era uno dei nomi che piaceva particolarmente al direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna. Chiaramente la richiesta da 50 milioni fa arenare le eventuali contrattazioni, con il Napoli ma anche con altre società, come la Roma, che lo avevano messo nel mirino come possibile prima scelta per l’esterno offensivo”.

Fabrizio Romano dà aggiornamenti sul mercato in entrata del Napoli, che già si è arricchito di 6 acquisti: Marianucci, De Bruyne, Beukema, Lang, Lucca, Milinkovic-Savic. Ora per completare il tutto servirebbe l’altro esterno di fascia sinistra, un terzino destro capace di giocare anche dall’altro lato e un centrocampista in grado di completare il reparto dei sei. Si era parlato molto di Miretti, di proprietà della Juve ma in prestito per una stagione al Genoa. Ci sarebbe molta distanza sul cartellino: chissà che la Juve non voglia “vendicarsi” del prezzo elevatissimo per Osimhen e della clausola di invendibilità in Italia. Di seguito quanto dichiarato dall’esperto di mercato a riguardo sul proprio canale Youtube.

Miretti, c’è molta distanza sulla valutazione con la Juventus (Romano)

«Risulta che al Napoli il giocatore piaccia molto, questa non è una novità. Posso dirvi che in realtà al Napoli piaceva già dall’estate scorsa ed è un giocatore che ha monitorato durante tutta la stagione. Su Miretti c’è un grande apprezzamento tecnico. Napoli che vede un potenziale nel ragazzo, ma questo potenziale lo vede anche la Juventus. La Juventus non ha mollato Miretti, non ha dato un via libera alla cessione. Anzi, il vero punto è che tra l’apprezzamento del Napoli e quello della Juventus nel proprio giocatore c’è anche una distanza economica.

Insomma, il Napoli ha pensato a Fabio Miretti come un’eventuale operazione magari low cost, un’operazione fattibile a cifre contenute, con un potenziale anche di crescita per i giocatori nel futuro. Era questa l’idea dell’operazione del Napoli, mettere un giocatore italiano utile per la lista, di talento, che può crescere in fondo al proprio centrocampo, da poter far maturare con tante partite in questa nuova stagione. Ma non ha le condizioni che in questo momento chiede la Juventus, che valuta a Miretti importante, non come un giocatore da 8-9 milioni di euro. Quindi al momento c’è ancora grande distanza, per questo si sta parlando un po’ meno del discorso Miretti. L’apprezzamento resta. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane.»