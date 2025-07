Sembra il bis di Garnacho. Manna è bravo, De Bruyne è lì a dimostrarlo, ma a volte si fa invischiare in una melassa di offerte e controfferte che non portano a nulla

Ci volevano sei mesi per comprendere che Ndoye non era per il Napoli?

Alla fine Ndoye è andato in Premier. E bene ha fatto il Napoli a non farsi risucchiare in un’asta che lo avrebbe probabilmente dissanguato. D’altro canto, al di là del prezzo del cartellino del giocatore era in ballo un ingaggio fuori scala. La società ha fissato dei parametri per limitare il tetto degli ingaggi che ad oggi sembra già un po’ oltre i programmi. Sappiamo tutti che la forza del Napoli consiste innanzitutto nel meccanismo di buona amministrazione.

C’è una cosa che però non capisco. Se “non è cosa”, ci vogliono mesi per comprenderlo? Il Napoli si interessa a Ndoye da gennaio. E siamo dovuti arrivare quasi ad agosto per accettare ed accertare la realtà. Mutatis mutandis si è riprodotto il caso Garnacho. Con il Napoli a perdere tempo impantanato in una trattativa al rialzo. Da parte del Bologna. E dell’entourage giocatore. Con il risultato di dover ripartire con altre trattative che si sarebbero potute concludere prima e meglio. Questo mi sembra un elemento di incertezza gestionale nella procedure che regolano gli acquisti del Napoli. Fuor di metafora, essendo convinto che il presidente De Laurentiis interviene nelle trattative solo nei momenti determinanti evidentemente la causa della lentezza è in chi deve organizzare i processi, condurre le trattative e portargli i risultati finali. Manna è un dirigente molto in gamba. Ha concluso alcune brillanti trattative. In primis, quella legata all’ingaggio di De Bruyne. Ma è come se avesse la tendenza in alcuni casi a farsi invischiare in una melassa di offerte e contro offerte perdendo tempo prezioso. Forse sotto questo aspetto, magari attraverso l’esperienza, dovrebbe imparare ad avere più coraggio tagliando con decisione i nodi gordiani quando essi si presentano.