Horner è stato licenziato dalla Red Bull dopo vent’anni di attività (Daily Mail)

Il team principal della Red Bull Christian Horner è stato licenziato, un anno dopo la denuncia per molestie. Era in Red Bull dal 2005. Il comunicato ufficiale arriverà nelle prossime ore.

Horner è stato licenziato dalla Red Bull

Daily Mail riporta:

Christian Horner sarà licenziato come capo della Red Bull. La notizia arriva un anno dopo lo scandalo che lo ha travolto per i messaggi inviati a una dipendente. Horner è stato al vertice della squadra sin dalla sua nascita nel 2005, e li ha guidati al successo nel campionato del mondo attraverso Sebastian Vettel e Max Verstappen, raggiungendo otto campionati piloti e sei campionati costruttori. È sopravvissuto alle accuse di comportamento coercitivo nei confronti del suo collega ed è stato due volte scagionato nelle indagini interne di illeciti. La Red Bull è stata contattata per un commento sulla notizia, ma non ha risposto. Si pensa che sia stato determinante nella decisione finale Oliver Mintzlaff, Ceo del gruppo Red Bull.

«Sono lusingato che altri team abbiano pensato a me. In passato la Ferrari mi ha effettivamente contattato. Ma il mio cuore batte per la Red Bull. Ho investito gran parte della mia vita in questa squadra. Avverto un’enorme lealtà verso tutti i membri del personale e sento anche il sostegno della casa madre. Sento una responsabilità nei confronti di chi lavora qui. Quando sono arrivato alla Red Bull, c’erano 380 dipendenti. Ora sono circa 2000, considerando tutti i reparti. Raccogliamo qualcosa come un quarto di miliardo di euro all’anno da sponsor e introiti di marketing. È un business enorme. Inoltre i risultati sportivi ottenuti in tutti questi anni parlano da soli. Abbiamo vinto 124 delle 402 gare disputate e conquistato un totale di quattordici campionati mondiali».