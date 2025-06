Horner rivela: «Fui contattato dalla Ferrari. Ma non ho mai pensato di dimettermi dalla Red Bull»

Christian Horner, team manager della Red Bull, ha rilasciato un’intervista al quotidiano olandese De Telegraaf, rivelando di come la Ferrari lo contattò per portarlo nella scuderia di Maranello. A seguire quanto riportato da Gazzetta.it.

Horner rivela dell’interesse della Ferrari

«Sono lusingato che altri team abbiano pensato a me. In passato la Ferrari mi ha effettivamente contattato. Ma il mio cuore batte per la Red Bull. Ho investito gran parte della mia vita in questa squadra. Avverto un’enorme lealtà verso tutti i membri del personale e sento anche il sostegno della casa madre. Sento una responsabilità nei confronti di chi lavora qui. Quando sono arrivato alla Red Bull, c’erano 380 dipendenti. Ora sono circa 2000, considerando tutti i reparti. Raccogliamo qualcosa come un quarto di miliardo di euro all’anno da sponsor e introiti di marketing. È un business enorme. Inoltre i risultati sportivi ottenuti in tutti questi anni parlano da soli. Abbiamo vinto 124 delle 402 gare disputate e conquistato un totale di quattordici campionati mondiali».

«Dimettermi non è mai stata un’opzione per me. Vale lo stesso per le persone che mi circondano. Ho sempre avvertito un grande sostegno da parte di un gruppo di persone leali all’interno dell’organizzazione. Ma preferisco non approfondire troppo l’argomento».

Nulla da fare, insomma, per chi lo vorrebbe nel proprio team. A partire, a quanto pare, dalla Ferrari. Horner ha tutte le intenzioni di continuare ad essere protagonista con la Red Bull, nella speranza di arrivare ad un altro titolo per fine anno. Difficile quello costruttori, le speranze sono tutte riposte in Verstappen per quello piloti.