Girelli segna, la Nazionale femminile vince, ma in Italia nessuno se le fila (Faz)

“Può sembrare paradossale, ma quando l’attaccante Cristiana Girelli ha segnato uno dei gol più belli della fase a gironi contro il Portogallo, più persone l’hanno guardata all’estero che nella sua Italia natale. Mentre il calcio femminile è in piena espansione in altri paesi europei, le “Azzurre” faticano ancora a trovare visibilità”, scrive la Faz in Germania. In un momento in cui gli Europei femminili spesso sui siti online dei migliori quotidiani sportivi europei sono d’apertura. Questa discrepanza – la nazionale femminile italiana va fortissimo a dispetto del fatto che da noi non se la fila nessuno – è un tema che la stampa tedesca ci rinfaccia da un po’.

La Faz si concentra su Cristiana Girelli, “giocatrice che ha assistito al passaggio dallo sport dilettantistico a quello professionistico e ha contribuito al recupero del calcio femminile nella percezione della società. Con oltre 100 presenze in nazionale, è una delle calciatrici più esperte e conosciute della nazionale italiana. È una combattente dentro e fuori dal campo”.

La sua importanza, continua la Faz, “ha da tempo trasceso il suo status di attaccante prodigio. La trentacinquenne incarna un nuovo tipo di calcio femminile in Italia: professionale, appassionato e ambizioso. Rappresenta una generazione di giocatrici che aspirano a ciò che meritano. La carriera di Girelli è iniziata in un periodo in cui le opportunità per le calciatrici italiane erano limitate”.

“Nel corso degli anni, Girelli è diventata una voce autorevole per il calcio femminile italiano , sfruttando la sua popolarità come capitano per richiamare l’attenzione su temi sociali e promuovere un maggiore riconoscimento dello sport femminile. Nelle interviste e sui social media, Girelli chiede regolarmente migliori condizioni e pari opportunità per le calciatrici. Ciò che la infastidisce di più è la costante distinzione di genere”.