Girelli purga la Norvegia, Hegerberg ci grazia: l’Italia femminile è in semifinale all’Europeo

L’ultima volta era nel 1997. Ventotto anni dopo l’Italia femminile è tra le prime quattro squadre d’Europa, battendo la Norvegia ai quarti di finale dell’Europeo 2-1. Doppietta di una ritrovata (finalmente!) Cristiana Girelli. Ada Hegerberg ci grazia, sbagliando clamorosamente un rigore.

L’Italia femminile è in semifinale all’Europeo, doppietta di Girelli

Primo tempo di dominio azzurro. Diverse occasioni da gol, le più ghiotte da parte di Caruso, Severini e Di Guglielmo. La prima vera occasione per le norvegesi capita al 37esimo con Hegerberg che colpisce male in area di rigore e il pallone va fuori; ci sarebbe stata anche una revisione al Var per un sospetto fuorigioco. A fine primo tempo Grupset tenta l’eurogol da centrocampo avendo visto la portiera Giuliani fuori dai pali, ma il tiro finisce fuori di poco.

Al 50esimo le Azzurre la sbloccano; cross rasoterra di Cantore, in area Girelli anticipa la difesa norvegese e sfiora la palla col sinistro, mettendola in rete. Gol numero 60 per l’attaccante della Juventus in Nazionale. L’Italia aveva raddoppiato con Cantore, ma la rete è stata annullata per un fuorigioco precedente di Caruso. Pochi minuti più tardi, Linari cintura Hegerberg e l’arbitra Frappart assegna calcio di rigore; la capitana norvegese però spedisce il pallone fuori, proprio com’era successo contro la Svizzera. Pareggio che arriva poi al 66esimo proprio con Hegerberg; un’incertezza di Giuliani in uscita dà modo all’attaccante di prendere il tempo sulla difesa e segnare.

Al 90esimo l’asse Cantore-Girelli porta di nuovo il vantaggio dell’Italia; la capitana Azzurra, che stava anche per uscire per lasciar spazio a Piemonte (poi è uscita davvero), ha purgato di testa sul secondo palo le norvegesi. Da segnalare la corsa di Soncin alla Mazzone (con tutta la panchina azzurra) per andare ad abbracciare l’attaccante juventina.

In semifinale le Azzurre affronteranno martedì 22 luglio la vincente tra Svezia e Inghilterra, quarto di finale che si disputerà domani.