Douglas Luiz è costato alla Juventus 21 mila euro al minuto e 700 mila a partita (Gazzetta)

Anatomia di un flop dai 9 milioni lordi d'ingaggio: zero gol e assist in 27 presenze. Ora assente ingiustificato al raduno: Douglas Luiz resterà nella storia del club

Assente senza giustificazioni al raduno di giovedì alla Continassa, Douglas Luiz è un caso dal giorno del suo arrivo a Torino. Il centrocampista brasiliano non si è presentato alla chiamata della Juventus, aprendo di fatto un nuovo capitolo in una stagione già deludente. Il club lo ha prontamente sanzionato con una multa salatissima, che potrebbe arrivare fino a 115 mila euro in base ai giorni di assenza. Un’ulteriore crepa in un rapporto ormai logoro, destinato a chiudersi con un addio sempre più vicino e carissimo per la società bianconera.

Douglas Luiz costa troppo e rende poco: la Juve prepara l’uscita (Gazzetta)

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla rottura tra Douglas Luiz e la Juventus:

“Da mister 50 milioni a flop costosissimo in appena dodici mesi. Douglas Luiz pagherà l’assenza ingiustificata al raduno di giovedì alla Continassa con una multa salata e l’addio, ma finora il prezzo più alto è stato a carico della Juventus. Il regista brasiliano, arrivato la scorsa estate dall’Aston Villa dopo una annata in doppia cifra a livello di reti e assist, in bianconero è stato messo ai margini quasi subito da Thiago Motta e con Igor Tudor la musica non è cambiata, anzi…

Il risultato è fotografato dai numeri: 877 minuti spalmati in 27 presenze, zero gol e zero assist. Tradotto: tra costo di ammortamento annuo (9,7 milioni) e ingaggio al lordo (9,25), alla Juventus il brasiliano è costato 21mila euro al minuto e 700 mila a partita. Per tutti questi motivi, il divorzio è scontato e condiviso ma tutt’altro che semplice a livello economico. Douglas Luiz vuole tornare in Inghilterra e la Juventus è pronta ad accontentarlo, a patto di trovare una quadra sulle cifre: il brasiliano è ancora a bilancio per quaranta milioni di euro. Si lavora a un prestito oneroso con obbligo di riscatto: l’Everton è segnalato in prima fila con il Nottingham Forest, ma il West Ham non molla. Lo strappo di giovedì ha rafforzato la voglia di dirsi addio in tempi rapidi.

La società nelle ultime ore è riuscita a mettersi in contatto con Douglas e il giocatore ha fatto sapere che rientrerà a Torino la prossima settimana. Falsa partenza che l’ex Aston Villa pagherà di tasca propria. La multa, da regolamento, dipenderà dai giorni saltati: si va dal 5 al 15 per cento dello stipendio mensile lordo. Nel caso di Douglas dai 38 ai 115 mila euro”.

