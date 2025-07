De Laurentiis al Galatasaray: no garanzie bancarie, no Osimhen

Se non arriveranno, l’affare salterà. Poi scadrà la clausola, e si aprirà un’altra fase. E’ tutto ancora in gioco

Aurelio De Laurentiis è stato chiaro con il Galatasaray: senza garanzie bancarie, niente Osimhen. L’affare è ancora abbondantemente a rischio. Non sono arrivate le fideiussioni per i 75 milioni che il club turco deve versare al Napoli. Se non dovessero arrivare, l’operazione salterebbe. Ora scade la clausola e quindi si aprirebbe un nuovo orizzonte per il nigeriano. Si attendono aggiornamenti.

Ecco cosa ha scritto Gianluca Di Marzio:

Nella giornata di mercoledì 9 luglio, c’è stato un incontro a pranzo tra il Napoli e il Galatasaray per avanzare nella trattativa per Osimhen.

Le parti hanno discusso sui termini di pagamento, dopo che il club turco (nella giornata di martedì) è arrivato ai 75 milioni della clausola.

Ora il Napoli e Oshimen sono in attesa di ricevere garanzie e fideiussioni dal Galatasaray.

In caso contrario, ovviamente, la trattativa non proseguirebbe verso il traguardo. E quindi Osimhen non tornerebbe nella squadra di Okan Buruk…ma rimarrebbe in quella di De Laurentiis