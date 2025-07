Atalanta, Percassi avvisa: «Lookman? Tempistiche e valori li decidiamo noi»

Durante la presentazione di Honest Ahanor: «Ha chiesto la cessione ed è arrivata l'offerta dell'Inter. Vedremo con serenità nei prossimi giorni». Un modo alternativo per far capire che la richiesta è di 45-50 milioni e non 40.

Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la presentazione di Honest Ahanor soffermandosi sulla telenovela legata al futuro di Ademola Lookman. L’attaccante nigeriano ha chiesto la cessione. Il club bergamasco è disposto ad accontentarlo, ma alle proprie condizioni.

Atalanta, le parole di Luca Percassi

«È da un po’ che manifesta il desiderio di andare via, non è un segreto. Nei nostri piani era lui il giocatore da sacrificare quest’anno, perché una cessione a stagione fa parte della nostra filosofia», ha esordito Percassi riferendosi a Lookman. «Ci sono stati tanti interessamenti, ma nulla di definito. Poi ieri è arrivata la proposta dell’Inter, con cui abbiamo un ottimo rapporto. Ho incontrato Marotta in Lega, vedremo con serenità nei prossimi giorni», ha aggiunto.

Nel finale, però, ci ha tenuto a sottolineare che ogni scelta sui tempi e condizioni dell’affare spetterà al club bergamasco: «Le tempistiche e i valori li decide solo l’Atalanta». Un modo alternativo per far capire all’Inter che la richiesta per Lookman è di 45-50 milioni e non 40.

Se Ndoye vale 45 milioni, per Lookman ce ne vorrebbero almeno 90 (e invece l’Inter rischia di prenderlo a 45)

Le vie del calciomercato sono infinite. Siamo evidentemente profani del calcio, altrimenti ci saremmo già spiegati come sia possibile che Ndoye e Lookman abbiano lo stesso prezzo. Lo svizzero del Bologna, rincorso dal Napoli come se si trattasse della reincarnazione di George Best, è stato acquistato dal Nottingham Forest per 45 milioni più il 20% sulla rivendita in favore del Bologna. Quindi è acclarato che noi non capiamo nulla di calcio. Perché non ne avremmo spesi 25 per un giocatore che in fondo ha disputato una buona stagione nel Bologna con otto gol in Serie A e nove in stagione .

E non riusciamo a spiegarci come sia possibile che Ndoye abbia lo stesso prezzo di Lookman che è stato pallone d’oro africano, che ha segnato una tripletta nella finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen (non un gol nella finale di Coppa Italia). Lookman, ventisette anni, lo scorso anno ha realizzato venti gol in stagione. La stagione precedente diciassette e quella ancora prima quindici.

A noi profani sembrano grandezze non commensurabili. Per gli operatori di calciomercato no. Evidentemente sbagliamo noi. Vedremo cosa accadrà. Ci pare che l’Inter con 45 milioni possa mettere a segno un discreto colpo anche se c’è l’incognita legata a tutti i calciatori dell’Atalanta che una volta lasciata Bergamo smarriscono le loro doti e di solito si trasformano in brocchi. L’elenco è lunghissimo. Vedremo se accadrà lo stesso in caso di trasferimento all’Inter.