Il Napoli non molla Zaccagni e De Laurentiis ha già mandato Manna in missione (Kkn). Ma lui smentisce

Valter De Maggio: «Dalle informazioni che ho, ci sarebbe il massimo gradimento del laziale». Zaccagni, però: «Da qui non intendo muovermi»

Spalletti lo voleva per sostituire Lorenzo Insigne, poi arrivò Khvicha Kvaratskhelia. Conte lo voleva a gennaio per risanare il cratere lasciato dal georgiano, ma poi è arrivato Noah Okafor. Il matrimonio sembrava destinato a non concretizzarsi mai più. Tuttavia Mattia Zaccagni è sempre rimasto nei radar del Napoli.

L’esterno della Lazio e della Nazionale continua a piacere ai vertici partenopei, in particolare al presidente De Laurentiis e al tecnico salentino. Tanto che, stando a quanto riferisce Valter De Maggio su Radio Kiss Kiss Napoli, nei prossimi mesi potrebbe esserci un nuovo assalto del club azzurro per il quasi 30enne (compirà gli anni a giugno) calciatore emiliano.

Zaccagni-Napoli, (altro) ritorno di fiamma

«Conte, Manna e De Laurentiis vogliono Mattia Zaccagni. Il presidente del Napoli è in pressing sul calciatore ed ha mandato il suo direttore sportivo a sondare il terreno. Dalle informazioni che ho, ci sarebbe il massimo gradimento da parte del calciatore laziale», ha affermato il giornalista.

Zaccagni, però, non sembra volersi muovere da Roma

Zaccagni, però, non sembra volersi muovere da Roma. A riferirlo è stato lo stesso calciatore nel corso di un intervento ai microfoni di “Champions of Made in Italy”.

«Mi sono affezionato alla Lazio, così come alla città. Giocare per la Lazio è diverso, speciale, ti porta a essere tifoso di questa storia e di questa maglia. E io da qui non intendo muovermi . L’arrivo di Baroni ha avuto un impatto piacevole, non ha mai sbagliato a preparare una partita, ci ha sempre dato calma e serenità. Il derby? Sembra come se quello che fa un calciatore in una partita possa cambiare l’umore di una città. Basti pensare che un mese prima mi iniziano a fermare. Quando arrivi al centro sportivo ti accorgi se ci sarà un derby a breve, c’è una tensione, un’aria diversa, abbastanza pesante. La partita è molto sentita e quindi la sentiamo anche noi».

L’agente di Zaccagni: «C’è stato l’interesse del Napoli a gennaio ma non ha mai pensato di lasciare la Lazio»

Mario Giuffredi, agente di Zaccagni, ha recentemente parlato a Radio Kiss Kiss Napoli, raccontando un retroscena di mercato sul capitano della Lazio e il club azzurro. Continuano gli ottimi rapporti tra lo stesso procuratore e il Napoli come testimonia anche l’affare Marianucci:

«C’è stato l’interesse del Napoli a gennaio, è vero. Ma è anche vero che mai Zaccagni e mai la Lazio hanno mai pensato di separarsi. Il ragazzo ha rinnovato sei mesi prima, vuol diventare la bandiera della Lazio e non ha mai pensato di lasciare i biancocelesti».

Giuffredi ha anche parlato di Matteo Politano, suo altro assistito:

«La convocazione in nazionale è la chiusura di un cerchio in un senso positivo. Ha fatto tre quarti di stagione ad alti livelli interpretando il ruolo dell’esterno in maniera diversa rispetto a come ha fatto negli anni scorsi. Con Conte ha imparato al meglio la fase difensiva. Politano è una degli artefici di questa stagione del Napoli».

Marianucci? «Il Napoli ha voluto anticipare altre squadre»

Marianucci al Napoli?

«Siamo tutti in parola coi due club (Napoli ed Empoli ndr.). Quando ci sarà la possibilità di formalizzare i documenti, tipo all’inizio di maggio, verrà perfezionato l’accordo verbale che è stato già preso. Speriamo sia destinato a qualcosa d’importante, il Napoli ha voluto anticipare altre squadre che avevano chiesto informazioni su di lui. Ne ho parlato di lui col Napoli dagli ultimi giorni del mercato di gennaio, Manna è stato rapidissimo a trovare l’accordo con tutte le parti».

Francesco Pio Esposito?

«Abbiamo trovato l’accordo con l’Inter fino al 2030, a giorni metteremo nero su bianco. L’indirizzo è quello di proseguire il cammino con l’Inter».

