L’agente di Zaccagni: «C’è stato l’interesse del Napoli a gennaio ma non ha mai pensato di lasciare la Lazio»

A Radio KissKiss: «Politano con Conte ha imparato al meglio la fase difensiva. Su Marianucci, Manna è stato rapidissimo a trovare l’accordo»

Mario Giuffredi, agente di Zaccagni, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli, raccontando un retroscena di mercato sul capitano della Lazio e il club azzurro. Continuano gli ottimi rapporti tra lo stesso procuratore e il Napoli come testimonia anche l’affare Marianucci:

«C’è stato l’interesse del Napoli a gennaio, è vero. Ma è anche vero che mai Zaccagni e mai la Lazio hanno mai pensato di separarsi. Il ragazzo ha rinnovato sei mesi prima, vuol diventare la bandiera della Lazio e non ha mai pensato di lasciare i biancocelesti».

Giuffredi ha anche parlato di Matteo Politano, suo altro assistito:

«La convocazione in nazionale è la chiusura di un cerchio in un senso positivo. Ha fatto tre quarti di stagione ad alti livelli interpretando il ruolo dell’esterno in maniera diversa rispetto a come ha fatto negli anni scorsi. Con Conte ha imparato al meglio la fase difensiva. Politano è una degli artefici di questa stagione del Napoli».

Marianucci? «Il Napoli ha voluto anticipare altre squadre»

Marianucci al Napoli?

«Siamo tutti in parola coi due club (Napoli ed Empoli ndr.). Quando ci sarà la possibilità di formalizzare i documenti, tipo all’inizio di maggio, verrà perfezionato l’accordo verbale che è stato già preso. Speriamo sia destinato a qualcosa d’importante, il Napoli ha voluto anticipare altre squadre che avevano chiesto informazioni su di lui. Ne ho parlato di lui col Napoli dagli ultimi giorni del mercato di gennaio, Manna è stato rapidissimo a trovare l’accordo con tutte le parti».

Francesco Pio Esposito?

«Abbiamo trovato l’accordo con l’Inter fino al 2030, a giorni metteremo nero su bianco. L’indirizzo è quello di proseguire il cammino con l’Inter».

Tra due giorni si gioca Napoli-Lazio e il Messaggero lancia il retroscena di mercato. Conte aveva indicato Zaccagni per il post Kvaratskhelia. De Laurentiis ha chiamato Lotito, presidente Lazio, per verificare la fattibilità dell’affare. Purtroppo Zaccagni è rimasto alla Lazio.

Scrive il Messaggero:

Freccia a sinistra per provare a ridurre dieci punti di distacco. Intanto, salutiamo pure il Napoli capolista, ma Zaccagni dopodomani pomeriggio giocherà ancora con la Lazio. Non sembra averlo sfiorato il corteggiamento azzurro di gennaio. De Laurentiis aveva chiamato Lotito perché Conte lo aveva indicato per il dopo-Kvaratskhelia, ma alla fine si è ritrovato con Okafor. Ironia del destino, pure Neres ora è infortunato e sabato il tecnico dovrebbe preferire ad dirittura Raspadori all’ultimo rinforzo. Mattia gli avrebbe fatto comodo, ma ha subito detto no, prima in privato e poi in pubblico: «Il mio futuro è qui, amo città e tifosi, non ho alcuna intenzione di andarmene. Voglio togliermi ancora grandi soddisfazioni con questa maglia addosso».

C’era stato un sondaggio con il manager Giuffredi, era stata paventata alla Lazio la possibilità di mettere 20 milioni a bilancio. Secca la chiusura anche da Formello. Nessuno al momento può rompere questo saldo matrimonio.

