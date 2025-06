Tra Ndoye e Beukema, il Bologne chiede al Napoli una settantina di milioni (Corsport)

Il Corriere dello Sport, con Fabio Tarantino, scrive delle trattative lungo l’asse Napoli-Bologna. La società azzurra vorrebbe sia l’esterno d’attacco svizzero Ndoye che il difensore centrale olandese Beukema.

Scrive il Corsport:

Non è un mistero, per il Bologna, l’interesse del Napoli per Ndoye ma anche per Sam Beukema (26), il primo obiettivo per la difesa. Anche lui in vacanza a Ibiza. De Laurentiis vorrebbe procedere per entrambi, il Bologna non solo fa muro ma spara alto e insiste: apertura per una sola cessione. Italiano non vorrebbe perderli entrambi considerando che in difesa anche Lucumì può partire. Tutto, però, dipenderà dalle proposte. Nel calcio nulla è certo. Al momento la valutazione economica è elevata: per Ndoye, il Bologna chiede 40 milioni. Per il centrale: 25-30. Dunque, una settantina di milioni per entrambi. Tanti, troppi per il Napoli. Si valuta anche l’inserimento di una contropartita che può essere Alessandro Zanoli, rientrato dal prestito al Genoa e gradito a Italiano. Una cosa è certa: dopo l’accordo con Ndoye, il Napoli proverà ad accelerare con il Bologna.

Napoli, accordo raggiunto con Ndoye: contratto fino al 2030 e stipendio da 3 milioni all’anno (Schira)

Il Napoli è riuscito a raggiungere un accordo con l’esterno svizzero del Bologna Dan Ndoye; ora c’è da convincere il club rossoblù a cederlo.

Napoli-Ndoye, accordo raggiunto sulla durata del contratto e lo stipendio

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira:

Accordo di massima tra Dan Ndoye e Napoli per un contratto fino al 2030 (3 milioni all’anno). Previsto nelle prossime ore un colloquio diretto tra Napoli e Bologna. Il Basilea ha il 15% sulla rivendita.

Agreement in principle between Dan #Ndoye and #Napoli for a contract until 2030 (€3M/year). Expected a direct talks between Napoli and #Bologna in the next hours. #FCBasel have 15% on the sale. #transfers https://t.co/sW6G7raksl — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 18, 2025

Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Tarantino:

Il Napoli ieri pomeriggio ha visto gli agenti di Dan Ndoye a Roma. Un incontro ravvicinato per verificare le attese dell’esterno del Bologna, cercato già a gennaio, quando il club rossoblù chiese al suo giocatore di aspettare. Oggi la società emiliana è più disposta a trattare l’uscita dello svizzero, ma certamente alle sue condizioni che partono da posizioni più distanti rispetto a quelle del Napoli: parliamo di 40 milioni, cifra che i partenopei proveranno a capire quanto limabile.

Serve l’esterno che fa gol, la lista era sul tavolo, è bastata riprenderla, aggiungerci qualche altra opzione e ricominciare. La ricerca dell’esterno sinistro, dell’erede di Kvaratskhelia sei mesi dopo, è ripartita dai nomi sondati a gennaio. Non tutti, sia chiaro. Ma qualcuno ben evidenziato è rimasto. Di Ndoye abbiamo detto e il summit di ieri con chi lo gestisce suggella un interesse noto. Ma il Napoli, ad esempio, non ha mai smesso di pensare anche a Noa Lang. L’esterno del Psv ha vinto due campionati in Olanda e ora può partire.