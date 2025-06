Non solo Ndoye. Il Napoli, ad esempio, non ha mai smesso di pensare anche a Noa Lang l'esterno del Psv

Ndoye, il Napoli incontra gli agenti ma servono 40 milioni (Corsport)

Il calciomercato costa caro. Ndoye, lo svizzero che gioca esterno d’attacco nel Bologna, ora costa 40 milioni. Il Napoli vorrebbe acquistarlo e ieri il club ha incontrato i suoi agenti a Roma.

Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Tarantino:

Il Napoli ieri pomeriggio ha visto gli agenti di Dan Ndoye a Roma. Un incontro ravvicinato per verificare le attese dell’esterno del Bologna, cercato già a gennaio, quando il club rossoblù chiese al suo giocatore di aspettare. Oggi la società emiliana è più disposta a trattare l’uscita dello svizzero, ma certamente alle sue condizioni che partono da posizioni più distanti rispetto a quelle del Napoli: parliamo di 40 milioni, cifra che i partenopei proveranno a capire quanto limabile.

Serve l’esterno che fa gol, la lista era sul tavolo, è bastata riprenderla, aggiungerci qualche altra opzione e ricominciare. La ricerca dell’esterno sinistro, dell’erede di Kvaratskhelia sei mesi dopo, è ripartita dai nomi sondati a gennaio. Non tutti, sia chiaro. Ma qualcuno ben evidenziato è rimasto. Di Ndoye abbiamo detto e il summit di ieri con chi lo gestisce suggella un interesse noto. Ma il Napoli, ad esempio, non ha mai smesso di pensare anche a Noa Lang. L’esterno del Psv ha vinto due campionati in Olanda e ora può partire.

Ndoye: «Quando ti cerca uno come Conte, che ha vinto lo scudetto, è una cosa bella»

L’esterno d’attacco del Bologna Dan Ndoye ha parlato alla tv svizzera Rsi del suo futuro e della sua stagione. Tra le diverse risposte spicca quella sull’interesse del Napoli per l’attaccante, che come ha riferito già più volte Fabrizio Romano insieme ai suoi colleghi, è esplicito ma non per forza risolutivo. Il Bologna farà molto per trattenere la maggior parte dei suoi talenti o comunque per non darli via tutti insieme, nonostante essi vogliano fare un salto di qualità difficile da trattenere nei ranghi.

Di seguito quanto dichiarato:

«Dove giocherò a settembre? Questo non lo so, nel calcio non si sa mai, al momento penso solo alla Nazionale e dopo avrò un po’ di vacanze e vediamo. Il Napoli mi vuole? Certo, quando una squadra vince lo scudetto e un allenatore come Conte ti vuole è sempre una cosa bella. Però al momento sono al Bologna e gioco per la Nazionale, voglio pensare solo a questo.»