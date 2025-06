Spalletti alla Juventus con Mancini alla Nazionale, lo scenario di Ziliani

Ormai il toto ct è cominciato. Poi magari Spalletti rimarrà alla guida della Nazionale ma è naturale che adesso sia partita la caccia anche giornalistica al suo successore. Il 3-0 in Norvegia sembra la pietra tombale sulla sua esperienza. Ha perso come ha perso agli Europei e come potrebbe perdere al play-off per i Mondiali. Per ora il nome più gettonato è Claudio Ranieri ma il giornalista Paolo Ziliani pensa a Roberto Mancini di cui ricorda le recentissime parole al miele nei confronti dell’azzurro («mi sono pentito di aver lasciato la Nazionale»).

Scrive Paolo Ziliani su X:

Metti Spalletti che temendo di andare incontro a un disastro annunciato si dimette dopo Italia-Moldova, lascia la panchina a Mancini e fa sapere a Madama di essere libero

Uno scenario da Fantacalcio? Non così tanto. Il c.t. in carica ha detto che dopo la partita di lunedì s’incontrerà con Gravina per fare il punto della situazione, mentre l’ex c.t. si dice pentito di aver abbandonato la nazionale e di essere pronto a farvi ritorno. In tutto questo, alla Juve la ricerca dell’allenatore è ancora in corso

Niente di più di un’impressione, di una sensazione maturata dopo aver letto le dichiarazioni di Roberto Mancini che di colpo si riscopre addolorato per l’errore fatto due estati fa abbandonando la nazionale e si dice pronto a porvi rimedio; seguite dalle parole del c.t. Spalletti che al termine di Norvegia-Italia 3-0 aveva la faccia di chi sa che sta andando incontro a un frontale e così, dopo una serie di supercazzole, ha comunicato che dopo Italia-Moldova di lunedì sera andrà a colloquio col presidente Gravina per fare il punto sulla situazione. Che è tragica, come Gravina e Spalletti sanno benissimo.

Lo vedremo presto sulla panchina della Juventus? Come si dice in questi casi, chi vivrà vedrà.