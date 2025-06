Venerdì contro la Norvegia di Haaland e Odegaard. Serve una grande prestazione per allontanare le ombre. In difesa uomini contati: Gabbia su Haaland?

Spalletti al dentro-fuori con gli uomini contati e incerottati: Acerbi diserta, Locatelli s’infortuna

Venerdì 6 giugno a Oslo l’Italia si gioca una partita decisiva. Oseremmo dire più che decisiva. Per le sorti della Nazionale e, chissà, forse anche anche per quelle di Luciano Spalletti. Perché una eventuale sconfitta contro la Norvegia scatenerebbe il dibattito sul commissario tecnico. Spieghiamo. Una eventuale sconfitta con la Norvegia non comprometterebbe completamente la qualificazione dell’Italia ai Mondiali. Però complicherebbe, e non poco, la corsa nel girone. Si qualifica direttamente la prima e la seconda va ai play-off. Play-off che ci sono costati la qualificazione già due volte: una contro la Svezia, l’altra con la Nord Macedonia.

A quel punto, parliamo sempre dello scenario peggiore, si aprirebbe la discussione: proseguire con Spalletti e rischiare il tutto per con lui? O cambiare cavallo?

Spalletti con gli uomini contati in difesa

Si vedrà. Magari l’Italia venerdì prossimo sfodererà una prestazione di carattere, come quella contro la Germania con la rimonta da 3-0 a 3-3, e la Nazionale uscirà rafforzata e col primo posto in vista. L’avversario non è da sottovalutare. La Norvegia può contare su talenti come Haaland, Sorloth, Odegaard. È temibile. E in campo non ci vanno né l’albo d’oro né la storia. Gioca l’attualità.

E l’attualità nella Nazionale italiana al momento è problematica. A un quadro generale tutt’altro che confortante si sono aggiunti i recenti episodi, con Acerbi che ha rifiutato la convocazione in aperto dissidio con Spalletti e Locatelli che si è infortunato. La lista dei calciatori indisponibili è nutrita, soprattutto in difesa: non ci saranno Calafiori, Buongiorno, Scalvini e il giovanissimo Leoni. I difensori su cui Spalletti può fare affidamento sono: Bastoni, Cambiaso, Coppola, Di Lorenzo, Dimarco, Gabbia, Gatti, Udogie, Ranieri e Zappacosta. Potrebbe essere Gabbia l’uomo designato a controllare Haaland. Come si dice in questi casi, bene ma non benissimo.