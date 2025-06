Sui social: «non resto dove non sono più voluto davvero ed è chiaro che non faccio parte del progetto del ct»

Acerbi attacca Spalletti: «Non c’è stato rispetto da parte di chi dovrebbe guidare il gruppo»

Francesco Acerbi dice la sua sul rifiuto di rispondere alla convocazione in Nazionale. E di fatto il difensore dell’Inter attacca il ct Luciano Spalletti:

«Dopo una profonda riflessione, ho comunicato oggi al ct di non accettare la convocazione in Nazionale. Non è una scelta presa a cuor leggero, perché vestire la maglia azzurra è sempre stato un onore e un orgoglio per me. Tuttavia, ho ritenuto che, alla luce degli ultimi avvenimenti non esistono ad oggi le condizioni per proseguire serenamente questo percorso. Io non cerco alibi né favori, ma pretendo rispetto. E se questo rispetto viene a mancare da parte di chi dovrebbe guidare un gruppo, allora preferisco farmi da parte. Non sono uno che si aggrappa a una convocazione: ho sempre dato tutto, ma non resto dove non sono più voluto davvero ed è chiaro che non faccio parte del progetto del ct. Questa è la mia decisione, e come ho detto stamattina al ct, non è definitiva né dettata dalla rabbia, né tanto meno dalla “depressione” per una finale Champions persa, ma solo da un bisogno di fare un passo indietro. Auguro il meglio alla Nazionale e come ai miei compagni: continuerò a tifare per loro con lo stesso attaccamento che ho sempre dimostrato in campo».

La risposta di #Acerbi a #Spalletti offende l’intelligenza di tutti. Lui poteva serenamente dire che non era interessato a tornare dove non era stato trattato benissimo (alcune parole del ct sgradevoli), ma ha avuto tempo di dirlo nel momento della pre-convocazione e in quello… pic.twitter.com/djxHl7eaQ1 — Giovanni Capuano (@capuanogio) June 1, 2025

Spalletti: «Acerbi non ha risposto alla convocazione, me lo ha comunicato con un messaggio»

In conferenza stampa, il ct dell’Italia Luciano Spalletti ha confermato che il difensore dell’Inter Francesco Acerbi non ha risposto alla convocazione per i due match contro Norvegia e Moldavia.

Spalletti ha dichiarato:

«C’è da fare una precisazione: Acerbi non ha risposto alla convocazione. Me lo ha scritto per messaggio stamattina. Gli ho telefonato e me l’ha confermato».

Per una questione fisica?

«No, ha ripensato ciò che è successo attorno a lui. Io lo avevo convocato per quanto fatto vedere in questo periodo. E’ vero che in fondo al campionato ci arriviamo tutti col fiato tirato, fare queste convocazioni non è stato facile ma dobbiamo mettere insieme tante di quelle cose. Nella risposta su Acerbi sulla data di nascita c’era l’intenzione di credere in quelli emergenti. Poi bisogna prendere atto delle reazioni di questi giorni».

Sostituirà Acerbi?

«Per il momento no, non lo andiamo a sostituire. Comunque dobbiamo ancora approfondire tutto con calma e serenità».

Gli avevi parlato prima di convocarlo? L’ha detto a te che non veniva? Ti è parso un no polemico?

«A me interessa andare a giocare. E’ chiaro che con uno come Acerbi avevo parlato prima, poi ci sono stati messaggi e telefonate. Ma io non voglio pensare niente, io voglio pensare a ciò che devo fare. Lui stamani mi ha detto per messaggio che non partecipa, io ho risposto e poi ci ho parlato per telefono e si va avanti. Ci sono tanti giocatori meritevoli».

La scelta che ha fatto Acerbi ti ha più sorpreso o deluso?

«Io non posso permettermi nessuna depressione. Si va fiduciosi a fare altre cose, altre scelte. Sapendo di avere a che fare con calciatori anche più forti».