Sky, il Napoli ha rifiutato l’offerta dell’Al-Hilal per Osimhen. Non c’è neanche l’accordo col calciatore

Gli azzurri vogliono il valore della clausola di 75 milioni, il club arabo farà una nuova offerta da 70 milioni. Osimhen non ha accettato l'offerta da 26 milioni di euro più bonus

Nulla di fatto per Victor Osimhen. Secondo Sky Sport, il Napoli avrebbe rifiutato l’offerta dell’Al-Hilal per l’attaccante nigeriano. Lo scrive Gianluca Di Marzio su X

“Napoli, rifiutate le prime offerte dell’AlHilal per Osimhen. Il club arabo non ha ancora nemmeno l’intesa con il calciatore che non ha accettato l’offerta da 26 milioni di euro più bonus”

Leggi anche: Osimhen sarà venduto senza fare sconti: De Laurentiis vuole 75 milioni

Il club arabo aveva fatto la prima offerta ufficiale al club azzurro essendo fortemente motivato a portare Osimhen in squadra prima dell’inizio del Mondiale per Club. Di Marzio precisa che l’Al-Hilal non avrebbe neanche l’accordo con il calciatore che al momento ha rifiutato l’offerta di 26 milioni più bonus.

Il Napoli ha detto no alle prime offerte arrivate dall’Al Hilal per Victor Osimhen. Gli azzurri, infatti, continuano a chiedere il valore della clausola di 75 milioni di euro. Il club arabo comunque farà una nuova offerta al Napoli da 70 milioni di euro.