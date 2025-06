Osimhen, l’Al Hilal attende una risposta entro domani. Proposto un ingaggio da 30 milioni a stagione

Victor Osimhen sembra sempre più vicino ad approdare in Arabia, precisamente all’Al Hilal (neo squadra di Simone Inzaghi), dopo aver trascorso un anno in prestito al Galatasaray.

Il giornalista inglese Ben Jacobs, esperto di mercato, scrive su X:

L’Al-Hilal si aspetta una risposta da Victor Osimhen entro venerdì al massimo. C’è ottimismo sul fatto che il nigeriano accetterà un’offerta da 30 milioni di euro a stagione, in tempo per il Mondiale per Club. Il club ha provato ad acquistarlo nel 2023, mentre lui la scorsa estate aveva accettato l’Al-Ahli, ma il Napoli aveva chiesto più soldi. L’Al Hilal ha risparmiato i soldi che volevano spendere per l’ingaggio di Mohamed Salah e ora può pagare la clausola da 75 milioni per Osimhen. Ora è in attesa della sua risposta, prevista a breve.

Al-Hilal are expecting an answer from Victor Osimhen by Friday at the latest. There is optimism the Nigerian will agree to a €30m-per-season offer, and in time for the Club World Cup.

Hilal tried for Osimhen in 2023, while the Nigerian also agreed to Al-Ahli last summer, only… pic.twitter.com/gZKcCuDe0w

— Ben Jacobs (@JacobsBen) June 5, 2025