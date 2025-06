Sinner e Alcaraz ora sono usciti dal “mondo tennis” ed entrati nell’universo mainstream (Athletic)

Ieri la finale del Roland Garros tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si è conclusa con la vittoria dello spagnolo in cinque set (6-4, 7-6, 4-6, 6-7, 6-7). Sicuramente resterà una partita memorabile, anche perché è stata la finale più lunga del Grande Slam francese.

Sinner e Alcaraz le star del tennis ora mainstream

The Athletic scrive:

È stato la finale sogna dal mondo del tennis. Cinque ore e mezza di gioco emozionanti e drammi inesorabili tra le due nuove stelle. La nascita di una nuova rivalità che questo sport spera possa prendere il testimone dai Big Three Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic. Una delle partite più intense della storia del tennis. È sembrato il momento in cui Sinner, 23 anni, e Alcaraz, 22, si sono presentati al mondo. Il tennis ha bisogno che la loro rivalità sia epocale e la loro prima finale del Grande Slam ha superato le aspettative più fantasiose. Sono già delle star per chiunque segua il tennis, si sono divisi gli ultimi sei Slam, vincendone tre ciascuno. Questo è stato il 12esimo confronto diretto, ma sono queste finali a condurre i giocatori di tennis nel mondo mainstream; li espongono non solo come atleti, ma anche come persone in un modo che pochi sport possono permettersi, creando legami con il pubblico in cinque ore e 29 minuti di esperienza condivisa.

Alla fine è stata la finale di Alcaraz. Ha salvato tre match point quando era in svantaggio 3-5 nel quarto set. Ha poi resistito a Sinner, per poi passare alla delusione di finire al super tiebreak. Questa appartiene alle grandi finali storiche del tennis, come Borg vs McEnroe a Wimbledon 1980; Federer-Nadal, Wimbledon 2008; Djokovic-Nadal, Australian Open 2012. La qualità di questa partita non è stata agli stessi livelli, ma adesso verranno entrambi visti in modo diverso. È stata una finale che ha messo in mostra le loro personalità e le dinamiche della loro rivalità. Sinner è il numero uno del mondo per la sua costanza, ma la qualità di Alcaraz è superiore.