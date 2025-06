Simeone la prima scelta del Pisa per l’attacco (CorSport)

Giovanni Simeone è in uscita dal Napoli. L’attaccante argentino, figlio del Cholo tecnico dell’Atletico Madrid, vorrebbe trovare maggiore minutaggio; per questo, il Pisa neopromosso si è fatto avanti per lui.

Simeone la prima scelta del Pisa per l’attacco, piace anche Zerbin

Come riportato dal Corriere dello Sport:

Il Pisa è tornato in Serie A con grandi ambizioni. I toscani potranno contare infatti su un budget di mercato da circa 30 milioni, di cui almeno 12-15 verranno spesi per l’acquisto di una punta. L’obiettivo è chiaro: un attaccante esperto, strutturato, capace di fare la differenza. Insomma, un vero trascinatore. Nei giorni scorsi sono circolate così nuove voci su Giovanni Simeone (29), già nel mirino di Genoa e Torino. Un cognome che ha un significato speciale per il club: il papà Diego ha giocato proprio con la maglia dei nerazzurri [due stagioni, 1990-92, ndr]. Con l’ambiente ha mantenuto un ottimo rapporto, come testimoniato dai messaggi inviati dopo la promozione della società. Oltre a Simeone jr, con cui nel caso andrebbe risolto il problema dell’ingaggio, al presidente Giuseppe Corrado piace molto Alessio Zerbin (26). Il calciatore è reduce dall’esperienza al Venezia.

