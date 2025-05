Simeone: «Dalla gente al sole e al mare, come fai a non innamorarti di Napoli?»

Giovanni Simeone ha parlato ai microfoni di Rai 2 direttamente dal pullman del Napoli, durante le celebrazioni per il quarto scudetto azzurro. A seguire le sue principali parole.

Le parole di Simeone

«Di Lorenzo è una grande persona e questo lo rende un grande capitano. Papà è in viaggio per il Messico ma è molto felice per la mia vittoria. Questo scudetto è stato molto sofferto, lo abbiamo conteso all’Inter fino alla fine contro tutto e tutti. Il primo è stato una grande gioia, questo molto più sofferto ma ci sta. La prima stagione ho fatto tanti gol, ma quando sono sceso in campo ho sempre cercato di dare tutto per questa maglia. Lo spirito non deve mai cambiare, grazie a quello abbiamo vinto due scudetti. Come fai a non essere innamorato di Napoli con questa meravigliosa gente? E poi c’è il sole, il mare, basta vedere tutto e innamorarsi subito. Nuova statua di Maradona? Sicuro andrò a vederla».

Leggi anche: De Laurentiis di fatto annuncia De Bruyne: «Lui a Napoli? Probabilmente sì. Ha comprato una villa qui»