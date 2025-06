Ronaldo non è più la bestia di alcuni anni fa, ma davanti alla porta è difficile che sbagli (Marca)

Ieri il Portogallo è riuscito a vincere la Nations League contro la Spagna ai rigori 5-3. Nei 120 minuti antecedenti, il match si era concluso 2-2 e, a portare la partita ai supplementari, è stato Cristiano Ronaldo con una rete al 61esimo. Alla veneranda età di 40 anni, CR7 ha vinto il suo terzo trofeo con la sua Nazionale e la seconda Nations League, dopo quella conquistata nel 2019, continuando ad essere protagonista.

Ronaldo non è più la bestia di alcuni anni fa, ma può ancora dire la sua

Marca scrive:

Il centrocampo portoghese comandato da Vitinha, con due partner come Bernardo Silva e Bruno Fernandes, è uno dei pochi che può competere con quello spagnolo. È una squadra ben armata. E poi davanti c’è un fuoriclasse, Cristiano Ronaldo; è rimasto poco della bestia di alcuni anni fa, ma si sta guadagnato il diritto di ritirarsi in qualsiasi momento voglia. Il suo radar per influenzare le partite è ormai ridotto, ma è riuscito comunque a mettere un pallone in rete. Quando ha iniziato la sua scalata verso i mille gol, Lamine Yamal aveva ancora il ciuccio in bocca.

Marca ha riportato cosa viene raccontato del servizio di Sport Tv:

Un servizio televisivo sportivo mostra com’era la vita di Ronaldo prima che trionfasse nel calcio. Il portoghese si muoveva con i mezzi pubblici, viveva in una pensione e faceva ancora parte delle giovanili dello Sporting Lisbona. Una vita totalmente diversa da quella di Yamal alla sua età. «Non passo molto tempo a casa, ci venivo solo per dormire. Guadagno tra i 200 e i 300 euro al mese, do a mia madre i soldi per metterli in banca e, quando ne ho bisogno, glieli chiedo. È così che viviamo», raccontava Ronaldo.