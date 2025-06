Ronaldo all’età di Yamal era ancora nelle giovanili dello Sporting e guadagnava 200-300 euro al mese

Quando Cristiano Ronaldo aveva l’età di Lamine Yamal, 17 anni, non c’erano ancora i social network. Di conseguenza, solo tramite alcuni reportage televisivi possiamo sapere com’era la vita del fuoriclasse portoghese quando non era ancora maggiorenne, mettendola a confronto con quella del talento classe 2007 che quest’anno ha fatto il triplete spagnolo con il Barcellona, dopo aver vinto la scorsa estate l’Europeo con la Spagna.

Com’era (diversa) la vita di Cristiano Ronaldo all’età di Lamine Yamal

Marca ha riportato cosa viene raccontato del servizio di Sport Tv:

Un servizio televisivo sportivo mostra com’era la vita di Ronaldo prima che trionfasse nel calcio. Il portoghese si muoveva con i mezzi pubblici, viveva in una pensione e faceva ancora parte delle giovanili dello Sporting Lisbona. Una vita totalmente diversa da quella di Yamal alla sua età. «Non passo molto tempo a casa, ci venivo solo per dormire. Guadagno tra i 200 e i 300 euro al mese, do a mia madre i soldi per metterli in banca e, quando ne ho bisogno, glieli chiedo. È così che viviamo», raccontava Ronaldo.

Marca commenta:

La realtà del 2001 non ha nulla a che vedere con quella di oggi. Nonostante abbia iniziato la sua ascesa più tardi, Cristiano ha poi disputato una delle carriere più impressionanti nella storia del calcio. Ora Lamine dovrà mantenere il suo exploit iniziale negli anni a venire, la sua ascesa prematura lo pone già come uno dei migliori giocatori al mondo, in un’età in cui CR7 apparteneva ancora alle giovanili dello Sporting.

Che opinione ha su Lamine Yamal?

«Sta facendo molto bene, in un club e in una nazionale che lo sostengono molto. È in un ambiente favorevole per mettere in mostra le sue qualità. Ma per poterci godere un giocatore così, dobbiamo lasciarlo crescere con calma e togliergli la pressione. È molto talentuoso».

Gli darebbe un consiglio?

«Darò consigli a chiunque ne abbia bisogno, ma solo in privato».

E pensare che tuo figlio ha solo 3 anni in meno di Lamine…

«Pensa te… poi i due si assomigliano, hanno colori simili, sono entrambi un po’ scuri, incredibile, solo 3 anni di differenza… E ai miei figli Lamine piace, sì.»