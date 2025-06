Parte l’Europeo Under 21, l’Italia non vince da più di vent’anni: stasera (ore 21) Italia-Romania

L’Europeo Under 21 è pronto a prendere il via alle 18 con la partita inaugurale tra Slovacchia (nazione ospitante) e Spagna. Le due rappresentative sono inserite nello stesso girone dell’Italia. Gli azzurrini di Nunziata – a cui si chiede di salvare l’onore del calcio italiano dopo le figuracce degli ultimi giorni – scenderanno in campo questa sera contro la Romania (ore 21, Raidue). La speranza è quella di tornare ad un trionfo nel torneo di categoria che manca addirittura da più di venti anni. L’ultima vittoria è datata 2004. Mentre in finale non arriviamo dal 2013, quando perdemmo contro la Spagna.

Europeo Under 21, questa sera c’è l’Italia di Nunziata

La competizione è strutturata su quattro gironi da quattro squadre per un totale di 16. Molto semplice il regolamento. Si qualificano ai quarti di finale le prime due di ogni girone. Per l’Italia l’ostacolo più grande è rappresentato sicuramente dalla favoritissima Spagna ma occhio a non sottovalutare i padroni di casa slovacchi e i rumeni. In caso di passaggio del turno, siamo abbinati al gruppo C con Portogallo e Francia avversarie più accreditate. A seguire ecco i quattro gironi.

Leggi anche: Gattuso sembra ormai inevitabile, l’incontro con Gravina, il Corsport dice che c’è ampia convergenza

Girone A: Slovacchia, Spagna, Italia e Romania

Girone B: Repubblica Ceca, Inghilterra, Germania e Slovenia

Girone C: Portogallo, Francia, Polonia e Georgia

Girone D: Finlandia, Olanda, Ucraina e Danimarca

Questi i 23 convocati da parte del ct Nunziata.

Portieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Jacopo Sassi (Crotone), Gioele Zacchi (Latina)

Difensori: Diego Coppola (Hellas Verona), Daniele Ghilardi (Hellas Verona), Gabriele Guarino (Carrarese), Michael Kayode (Brentford), Lorenzo Pirola (Olympiacos), Matteo Ruggeri (Atalanta), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Lugano)

Centrocampisti: Alessandro Bianco (Monza), Cesare Casadei (Torino), Issa Doumbia (Venezia), Giovanni Fabbian (Bologna), Jacopo Fazzini (Empoli), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma), Matteo Prati (Cagliari)

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino (Frosinone), Tommaso Baldanzi (Roma), Wilfried Gnonto (Leeds United), Luca Koleosho (Burnley).

L’Italia potrebbe giocare così: (4-3-2-1): Desplanches; Zanotti, Pirola, Ghilardi, Ruggeri; Pisilli, Prati, Ndour; Fabbian, Baldanzi; Gnonto.