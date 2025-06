Ranieri è il primo nome per il dopo Spalletti, Gravina sta facendo il tentativo con lui (Sky Sport)

Ranieri è ora in pole per diventare il ct dell’Italia

A Sky Sport parlano della successione di Luciano Spalletti alla guida della Nazionale:

«A proposito di Ranieri, sicuramente stanno facendo tentativo, hanno fatto tentativo, ma il suo impegno con la Roma è molto forte, è coinvolto. Per questo Ranieri ha molti dubbi nel mollare la Roma, nel lasciare la Roma, anche perché l’ha scelto lui Gasperini, forse si troverebbe in imbarazzo anche con lo stesso Gasperini. La tentazione è chiaro che c’è. Vi ribadiamo che il primo nome è Ranieri, c’è anche Pioli come soluzione a portata di mano, per gli altri ex , da Gattuso Cannavaro a dD Rossi, non ci sono riscontri».

«Ieri sera siamo stati un bel po’ insieme col presidente Gravina, ma noi siamo sempre stati in contatto, e mi ha comunicato che sarò sollevato dall’incarico da ct della Nazionale. Io non avevo nessuna intenzione di mollare, avrei preferito rimanere al mio posto. E continuar a fare il mio lavoro. È mia intenzione agevolare in ogni modo il futuro della Nazionale, è giusto non essere invidiosi. Farò la risoluzione del contratto. Ho sempre sostenuto che i miei calciatori siano forti, visto che i miei risultati sotto la mia gestione sono questi, devo assumermi le responsabilità che ho. Ho ricevuto tutto il supporto possibile dalla federazione per le mie scelte. Sei risultati non sono venuti, bisogna prenderne atto. Avrei continuato con questo gruppo. Vincere e convincere domani sera sarebbe importante per aprire nel miglior modo possibile la strada a chi verrà a sostituirmi. Io amo questa maglia, questo lavoro, amo questi calciatori che ho sempre allenato, chiederò loro di dimostrare quel che mi sono sempre aspettato da loro e che poi non sono riuscito a far rendere perché ho visto moti calciatori sotto tono per quelle che sono le loro possibilità».