Ranieri ct della Nazionale: plebiscito social, stravince il sondaggio Gazzetta col 96%

Ranieri ct della Nazionale, plebiscito social, stravince il sondaggio della Gazzetta

Claudio Ranieri ct della Nazionale, a furor di popolo. Il Napolista ieri sera lo ha scritto a caldo in un pezzo che tuttora è molto letto: “Disastro Italia in Norvegia, Mondiali già a rischio. Su Spalletti l’ombra del papa laico: Claudio Ranieri”.

Ecco cosa abbiamo scritto:

Ora su Spalletti si staglia – altissima – l’ombra del papa laico del calcio italiano: Claudio Ranieri. Sì, lo sappiamo, ha 73 anni e si è ufficialmente ritirato. Ha detto di aver consegnato il patentino. Ha promesso alla moglie che si rifaranno dei viaggi arretrati. Non vorremmo fare un torto alla signora, ma facciamo fatica a individuare un’altra figura più affidabile (l’opzione Mancini non la prendiamo neanche in considerazione: non amiamo il grottesco). Serve un uomo che guidi il governo di unità nazionale e l’unico in grado di mettere tutti d’accordo è Ranieri reduce da un’impresa titanica con la Roma. Portare questa Italia ai Mondiali è un’operazione non meno complessa di quella appena portata a termine. L’Italia chiamò. Con tante scuse alla signora Ranieri firmate da un Paese intero.

Ranieri è di tendenza sui social, ogni persona di buon senso sa che ci vorrebbe lui in Nazionale

Non a caso da ieri sera i social sono inondati da commenti sull’ex tecnico della Roma al posto di Spalletti. Oggi ne scrive anche la Gazzetta dello Sport:

Per chi si chiede come mai la parola “Ranieri” sia diventata furiosamente di tendenza su X e non solo in questo primo sabato di giugno, la risposta è da ricercare in Norvegia-Italia 3-0 di ieri sera. Il tonfo della Nazionale non ha lasciato indifferenti e, appena finiti tutti i vari calcoli su come poter evitare un altro Mondiale senza Italia, tutta la delusione azzurra si è riversata sui social. Tanta frustrazione e una soluzione condivisa dal tribunale del web: Claudio Ranieri nuovo commissario tecnico.

Il periodo già di calciomercato evidentemente aiuta ma è soprattutto la rabbia per un altro passo falso di una Nazionale che non riesce più a essere competitiva che porta i più a chiedere un’azione decisa alla Federazione: “Via Spalletti, chiamate Ranieri”, la sintesi massima del partito che pretende un cambio di guida.

Per ora il risultato del sondaggio è da elezioni bulgare: Ranieri col 96,1%. Il restante a Luciano Spalletti.