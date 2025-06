L’Al-Hilal pronto a pagare la clausola per Osimhen, c’è l’ok di Inzaghi (Romano)

L'esperto di calciomercato su Dazn: «Il club saudita spinge per avere Victor come loro attaccante al Mondiale per Club»

Nel corso di ‘Dazn Transfer by Fabrizio Romano’, l’esperto di mercato ha riportato un’ultimora sul futuro di Victor Osimhen:

«E’ appena arrivata una notizia, pochi secondi prima di iniziare la nostra diretta, e riguarda una proposta formale arrivata dall’Al-Hilal. Uno dei club più ambiziosi in questo momento in Arabia Saudita sta cercando di raggiungere un accordo con Victor Osimhen. Un’altra proposta di contratto è stata inviata e Simone Inzaghi, che ha firmato questo contratto oggi a Parigi, sta tornando a Milano proprio ora dopo la firma. I sauditi stanno spingendo per avere Victor Osimhen come loro attaccante al Mondiale per Club. È quindi una delle tante storie che tratteremo nelle prossime ore, vi terremo aggiornata»

II portale belga Hln aveva scritto anche le cifre che l’attaccante del Napoli guadagnerebbe in Arabia in tre anni di contratto

“Osimhen, ex Charleroi tra l’altro, potrebbe anche firmare per l’Al-Hilal per tre stagioni. …in quel periodo guadagnerebbe 120 milioni di euro”.

Leggi anche: L’Al-Hilal ha raggiunto un accordo definitivo con Osimhen per le prossime tre stagioni

Ma la notizia più curiosa era legata proprio al merchandising di Osimhen in Arabia. Perché l’entusiasmo dell’Al-Hilal è andato oltre infatti “le maglie di Osimhen con il numero 29 erano già in vendita sul webshop del club. Ma poiché il suo contratto di prestito con il Galatasaray non scade prima del 30 giugno, non è legale farlo. Dopodiché, Al-Hilal ha dovuto ritirare la sua maglia”.

