Pioli torna in pole per la panchina della Nazionale italiana (Di Marzio)

Dopo il rifiuto di Claudio Ranieri a prendere la guida tecnica della Nazionale italiana, ora si cerca il sostituto di Luciano Spalletti, che da oggi non sarà più il Commissario tecnico dell’Italia. E la prima scelta ricadrà su Stefano Pioli.

Pioli torna in pole per la panchina della Nazionale italiana

Come riportato da Gianluca Di Marzio sul suo sito:

La nazionale italiana, per nominare il suo nuovo ct dovrebbe tornare su Stefano Pioli che era la pista parallela. Con la Fiorentina che, dunque, rischia di perdere il suo candidato principale per sostituire Raffaele Palladino.

Lo annuncia Sky Sport e lo scrive su X Gianluca Di Marzio. Si chiude così una 48 ore piuttosto triste, in cui Claudio Ranieri non ci ha fatto una bella figura. Hanno vinto i romanisti e il loro “Ranieri non si tocca”. Continuerà a lavorare unicamente con la Roma, forte del contratto con Friedkin. Effettivamente la vicenda del doppio incarico era una pagliacciata. Avrebbe dovuto scegliere. Non se l’è sentita, evidentemente. Dirà che aveva preso un impegno con la Roma. Buon pro gli faccia.

«Ringrazio il presidente Gravina per l’opportunità di allenare la Nazionale: un grande onore, ma ho riflettuto ed ho deciso di restare a disposizione della Roma nel mio nuovo incarico in modo totale. I Friedkin mi hanno dato il loro pieno supporto e appoggio per qualsiasi decisione avessi preso, ma la scelta è solo mia».