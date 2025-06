Osimhen, l’Al Hilal rilancia: 75 milioni, bonus compresi (Di Marzio)

Continua la trattativa per portare Victor Osimhen dal Napoli all’Al Hilal, prima del Mondiale per club che comincerà il 15 giugno.

L’Al Hilal rilancia per Osimhen: 75 milioni, bonus compresi

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul suo sito:

Osimhen-Al Hilal, il club arabo ha rilanciato ancora: 75 milioni bonus compresi. Manca ancora l’approvazione definitiva da parte del giocatore, con la risposta che dovrebbe arrivare in giornata.

Al nigeriano 35 milioni all’anno di stipendio (Gazzetta)

Mancano due giorni alla chiusura di questa finestra di mercato che è stata spalancata per chi potrà divertirsi al Mondiale per club e gli arabi, che nella loro ricchezza sembravano comunque avessero provato a risparmiare qualcosina – diciamo dai cinque ai dieci milioni – si sarebbero rassegnati. Osi ha (quasi) detto sì: ventisei milioni erano pochi, si proceda con trentacinque.

Re Mida, in realtà Aurelio De Laurentiis, un anno fa, d’estate, ha speso qualcosina come 150 milioni per rimediare ai suoi stessi errori e però avendo naso e anche un patto con il diavolo, settantacinque li ha presi a gennaio per Kvara e altrettanti ora sta per farlo con Osi: un affarone, ripensando al no al Psg di giugno 2024, che per il tandem s’era spinto sino a duecento milioni.