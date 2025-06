L’Al Hilal ha trovato l’accordo con Osimhen per 35 milioni di euro all’anno (Schira)

Secondo molte fonti all’Al Hilal mancava ancora l’accordo con Osimhen, adesso, secondo quanto riporta Nicolò Shcira dovrebbe essere sormontato questo problema.

“Victor Osimhen è a un passo dal trasferimento all’Al Hilal. Il club Saudita è ora convinto di chiudere l’affare. L’Al Hilal ha concordato con Victor Osimhen i termini personali per un contratto fino al 2029 con uno stipendio di è 35 milioni di euro all’anno”.

#AlHilal has agreed personal terms with Victor #Osimhen for a contract until 2029 with a salary of €35M/year. #transfers https://t.co/mHu49VO6pl

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 7, 2025