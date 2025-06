Osimhen, l’Al Hilal non si arrende. Galatasaray, Juventus e alcuni club di Premier monitorano la situazione

L’Al Hilal non si arrende per Victor Osimhen; l’attaccante del Napoli aveva già rifiutato una prima offerta, ma il club arabo allenato da Simone Inzaghi gli farà una nuova proposta nei prossimi giorni.

Scrive l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano su X:

L’Al Hilal non rinuncia a Victor Osimhen e vuole presentare una nuova offerta al giocatore. Osimhen ha rifiutato 10 giorni fa, ma l’Al Hilal insiste… La corsa è aperta, il Galatasaray e i club della Premier League sono ancora lì, mentre la Juventus ha chiamato di nuovo.

🚨 Al Hilal are not giving up on Victor Osimhen as they want to submit new proposal to the player.

Osimhen rejected 10 days ago but Al Hilal insist… race open as Galatasaray and Premier League clubs are still there, while Juventus called again.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2025