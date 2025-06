L’Al-Hilal sta valutando di fare una nuova offerta a Osimhen da oltre 50 milioni di euro all’anno

Victor Osimhen è rientrato dal prestito in Turchia ed è ancora un calciatore del Napoli. L’attaccante nigeriano ha detto più volte non all’assidua corte dell’Al-Hilal che lo voleva a tutti i costi per il Mondiale per Club. Attualmente in vacanza Victor attende di capire ila uo futuro, ma senza fretta.

Il primo luglio tornerà a Napoli e si dovrà trovare una squadra che sborsi 75 milioni di euro cash, sull’unghia, per il calciatore di 26 anni che è sì forte ma anche imprevedibile, inaffidabile fuori dal campo e che fa le bizze da sempre, ogni giorno di più. Sull’Arabia ha cambiato idea sul filo dei lana, a meno che non sia un altro tentativo di alzare ulteriormente il prezzo. La forza del nero, si sa, è un fluidificante, massaggia, intenerisce, plasma.

Tanti però i club che lo vorrebbero, innanzitutto il Manchester United che potrebbe essere una meta a lui gradita, poi il Galatasaray, dove si è trovato benissimo in questa stagione, e che continua a coltivare il sogno di riportare in Turchia l’attaccante nigeriano.

L‘Al-Hilal però sembra non essersi ancora arreso e dopo aver incassato il rifiuto per un contratto di 40 milioni, potrebbe tornare alla carica. La squadra allenata da Inzaghi aveva già raggiunto un’intesa economica con il Napoli, disposto a cedere il giocatore per una cifra vicina alla clausola da 75 milioni di euro. Tuttavia il nodo resta l’accordo con l’attaccante, che ha finora rifiutato le proposte salariali, pur essendo particolarmente onerose. A riportarlo su X il giornalista ed esperto di mercato turco Yağız Sabuncuoğlu.

L’Al-Hilal sta infatti valutando di fare una nuova offerta a Osimhen da oltre 50 milioni di euro all’anno.