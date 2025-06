Osimhen sarebbe l’attaccante perfetto per Amorim, ma lo United non può permetterselo (Athletic)

Victor Osimhen lascerà il Napoli in questa sessione di mercato estiva. La sua clausola rescissoria è pari a 75 milioni e diversi club sono interessati a lui. Pochi giorni fa ha rifiutato un’offerta dell’Al Hilal (che però pare non essersi arreso e tornerà alla carica), ma anche il Manchester United sta cercando un nuovo centravanti. Tuttavia, la priorità del nigeriano è giocare la Champions, e i Red Devils non si sono qualificati.

Osimhen sarebbe l’attaccante perfetto per Amorim allo United

Riusciranno comunque a spuntarla per Osimhen? E rappresenterebbe il giusto numero 9 per il tecnico Ruben Amorim?

The Athletic scrive a questo proposito:

Quali giocatori potrebbero essere perfetti per l’Old Trafford? Si guarda prima agli attaccanti. Ad Amorim piacciono i centravanti in grado di giocare spalle alla porta, che entrano prepotentemente in area di rigore e lavorano da ganci con gli esterni. Attaccanti esplosivi, che corrono e che si allargano; giocatori che possono trasformare ogni occasione in gol. Se si combinassero i punti di forza di Joshua Zirkzee e Rasmus Hojlund in un unico centravanti, allora l’allenatore avrebbe il 75% di ciò di cui ha bisogno. Amorim ha dichiarato che vorrebbe che Zirkzee fosse più “egoista”.

Obiettivo interessante, ma difficile, è Victor Osimhen. Se si hanno i soldi a disposizione per un accordo con lui, allora bisognerebbe necessariamente ingaggiarlo. Questo è ciò che ha scoperto anche il Galatasaray nella scorsa stagione, quando il nigeriano è arrivato in prestito dal Napoli; ha segnato 37 gol in 41 presenze, mantenendo una percentuale di gol simile a quella avuta a Napoli. Le qualità di Osimhen sono fuori discussione. Durante la stagione vincente degli azzurri nel 2022-23, i difensori della Serie A hanno tentato di raddoppiare la marcatura su di lui, ma senza riuscirci. Ha segnato 26 gol in campionato e ha vinto il titolo di capocannoniere. Il contratto di Osimhen vale 10 milioni di sterline all’anno, in scadenza nell’estate 2026. L’allenatore della Nigeria ha dichiarato di recente che un club come il Manchester United, o il Chelsea, o Barcellona, o Real Madrid possono essere giusti per le qualità di Osimhen. Ma lo United avrebbe probabilmente dovuto vendere per finanziare un accordo, e l’attaccante avrebbe probabilmente chiesto un ingaggio alla pari dei migliori calciatori del club.