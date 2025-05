No Giuntoli, no Osimhen. Per Pedullà senza l’ex ds, Victor ha abbandonato la Juventus (Pedullà)

Victor Osimhen, per quanto sia stato vicino ad approdare alla Juventus, ora dovrà prendere in considerazione altre offerte, poiché il ds Cristiano Giuntoli (che lo voleva fortemente) non farà più parte del team dirigenziale dei bianconeri.

Osimhen non è più nel mirino della Juventus

Il giornalista Alfredo Pedullà sul suo canale YouTube dichiara:

«Essendo saltato il banco Giuntoli, sono saltate tutte le situazioni che avevano portato la Juventus a prendere in considerazione Osimhen con la sponda dello stesso giocatore, che aveva dato la precedenza alla Juve; ma senza Giuntoli ora il calciatore è libero di considerare altri scenari, anche l’Al Hilal. Se fossimo entrati nelle date tra l’1 luglio e il 15 luglio, il Napoli sarebbe stato spalle al muro per la clausola rescissoria da 75 milioni. Osimhen deve accettare altre offerte, perché Giuntoli non c’è più e la Juventus farà altre scelte».

Ne ha parlato il Corriere dello Sport. Ecco un breve estratto:

“Il tesoro che De Laurentiis ha deciso di mettere a disposizione si fonda sui 70 milioni di Kvaratskhelia al PSG e sui 75 di Osimhen attraverso la clausola. La Juve ci ha provato offrendo 85 milioni, il Napoli non ha voglia di rinforzare una concorrente in Italia”.

“L’Al-Hilal è tornato di prepotenza, De Laurentiis tratta con gli arabi così come sta facendo Osimhen. Stipendio superiore a 30 milioni di euro (richiesta intorno ai 40). Anche il Galatasaray incalza: ha i milioni da investire e per convincere è pronto ad offrire 15 milioni a stagione”.