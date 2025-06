I sauditi dell'Al Hilal offrono meno dei 75 della clausola. Il Corsport: puntano a uno sconto per chiudere subito, così Adl ha la cassa per il mercato

Osimhen ha rifiutato i 26 milioni di ingaggio offerti dall’Arabia, ne vuole di più (Di Marzio)

Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul calciomercato del Napoli. Soprattutto sulla vicenda Osimhen che al momento è arenata non solo perché i sauditi dell’Al-Hilal, la nuova squadra di Inzaghi, non hanno offerto i 75 milioni della clausola ma perché Osimhen non ha accettato l’ingaggio proposto: per lui 26 milioni di euro netti sono pochi.

Ecco cosa scrive Di Marzio a proposito del Napoli:

Sam Beukema del Bologna rimane l’obiettivo numero uno per la difesa e il club continua il pressing. Il club è in pole, mentre rimane anche l’opzione Federico Gatti. In uscita, invece, si tratta con Al-Hilal e Galatasaray per Osimhen. Gli arabi hanno offerto 65 milioni a De Laurentiis e 26 al giocatore, ma entrambi hanno rifiutato. I turchi vogliono provare a convincere il nigeriano a rimanere. Inserimento di Pisa e Cremonese per Obaretin.

Il Galatasaray ha offerto a Victor 21 milioni più 5 di bonus

Osimhen, dall’Arabia sperano in un sconto per l’operazione lampo

Il Corriere dello Sport oggi con Fabio Tarantino scrive:

Su una cosa sono d’accordo: la tempistica. Sul resto, si vedrà. L’Al-Hilal vuole chiudere subito per Victor Osimhen e il Napoli ha fretta di cederlo quanto prima per stappare la bottiglia del mercato col tesoretto in arrivo. Si parte da lì, dal valore della clausola, 75 milioni, il prezzo sul cartellino che l’Al-Hilal, in un precedente e recente tentativo, aveva già provato ad abbassare di qualche milione. La risposta di De Laurentiis era stata negativa: nessuno sconto. Dovranno riprovarci. Di sicuro, è volontà comune quella di trovare un’intesa prima di martedì, giorno di chiusura della finestra speciale di mercato aperta per il Mondiale per Club. Intanto il Galatasaray prova a inserirsi sfruttando la volontà del giocatore di restare in Europa e giocare la Champions.

La posizione del Napoli, come detto, è chiara. De Laurentiis, in questo momento, è spettatore interessato mentre dall’Arabia non si arrendono e avanzano con una nuova proposta. La speranza a Riyad è che la garanzia di una trattativa lampo, con chiusura nei prossimi giorni, possa convincere Adl ad accettare anche una cifra di poco inferiore alla clausola. L’addio di Osi sarà un assist per il mercato in entrata.