Il Galatasaray ha offerto a Osimhen 21 milioni più 5 di bonus (Footmercato)

Il Galatasaray ha approfittato dell’ stop improvviso nell’affare Osimhen per l’Al-Hilal è si è inserito prepotentemente. Non è un segreto che il club turco volesse trattenere l’attaccante del napoli dopo quest’anno di prestito, ma non c’erano ancora state proposte reali. Il Galatasaray si è mosso, come hanno scritto Fabrizio Romano e Gianluca Di Marzio. Secondo il giornalista di Footmercato Santi Aouna il Galatasaray sta ora spingendo molto per dirottare l’accordo con Victor Osimhen. L’Al-Hilal è in trattative da settimane, ma non c’è ancora un accordo completo. La proposta del Galatasaray è di 26 milioni di euro (21+5 di bonus) di stipendio a stagione. Una cifra vicina a quella offerta dall’Al-Hilal. Victor Osimhen è la priorità assoluta di Simone Inzaghi e l’Al-Hilal deve migliorare la proposta per convincere l’attaccante nigeriano.

