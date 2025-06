Osimhen-Al Hilal manca l’accordo, entra in gara prepotente il Galatasaray (Romano)

Ancora Osimhen! L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano conferma le indiscrezioni di Sky secondo cui il Napoli avrebbe rifiutato la prima offerta dell’Al Hilal per Victor ma rilancia.

“L’accordo tra Victor Osimhen e Al Hilal è sul punto di fallire perché non c’è accordo con il giocatore. Il Galatasaray è entrato in gara con forza, cercando di concludere l’affare”.

Innanzitutto il punto fondamentale è l’accordo del club arabo con l’attaccante del Napoli che non ci sarebbe. Poi Romano conferma l’inserimento prepotente del Galatasaray che ha sempre detto di non volersi privare del bomber

🚨❌ Understand Victor Osimhen deal with Al Hilal, about to collapse as there’s no agreement with the player.

👀 Galatasaray have entered strong in the race, trying to get the deal done. pic.twitter.com/jzDyO275HV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2025