Napoli, offerti 18 milioni per Milinkovic-Savic più il prestito con obbligo di riscatto per Ngonge (Tuttosport)

Il Napoli sta cercando di imbastire uno scambio col Torino tra Cyril Ngonge e Vanja Milinkovic-Savic; agli azzurri servirebbe un secondo portiere, e l’esterno piace molto al tecnico granata Baroni, che lo ha allenato ai tempi di Verona.

Continua la trattativa tra Napoli e Torino per lo scambio Ngonge-Milinkovic Savic

Scrive Tuttosport:

Per il ruolo di esterno offensivo in pole c’è sicuramente Ngonge, senza spazio a Napoli, che il Torino ha chiesto in prestito con diritto nella trattativa aperta dai campani per Milinkovic-Savic. Il Napoli non vuole pagare la clausola rescissoria di Vanja (19,5 milioni), giacché andrebbe saldata in un’unica tranche. Il Torino chiede 20 milioni più il prestito con diritto di Ngonge, il Napoli è arrivato a 18 milioni e vorrebbe un riscatto obbligatorio del belga. La trattativa proseguirà, anche perché Vanja ha già trovato un accordo col Napoli e Ngonge sta spingendo per tornare a lavorare con Baroni.

“Meret continuerà a difendere la porta del Napoli dopo aver vinto due scudetti da protagonista con interventi decisivi. Ha meritato sul campo la conferma. Sarà l’ottava stagione in azzurro. Avanti con Meret ma con l’arrivo di un nuovo collega. Con Caprile che verrà riscattato dal Cagliari e Scuffet che tornerà in Sardegna dopo la fine del prestito, il Napoli è al lavoro per un nuovo portiere. Si cerca un profilo di spessore per aumentare la competitività tra i pali”.

“Piace Vanja Milinkovic-Savic, anni 28, del Torino, ma a oggi non rappresenta una priorità. Il Napoli riflette su altre opzioni, ci sono in gioco altri nomi, altri profili. Anche più giovani. Ma questi sono i giorni dei dialoghi e così giovedì i due club si sono confrontati. Il numero uno granata ha una clausola da diciannove milioni per l’Italia (per l’estero è più alta) ma gli azzurri hanno già informato il Torino che, nel caso, non intenderà coprirla. Le riflessioni, però, al momento conducono altrove. Il Napoli non ha fretta di chiudere per un altro portiere e si prenderà del tempo, quello necessario, per capire come agire”.