Contrordine Milinkovic-Savic, non rappresenta una priorità per il Napoli

Il Corsport: il Napoli non ha intenzione di pagare i 19 milioni della clausola. Piace Suzuki del Parma che sarebbe un secondo meno ingombrante per Meret

Arrivano le ultime sulla porta del Napoli, diviso tra il rinnovo di Meret e il possibile approdo di Milinkovic-Savic. Lavori in corso, ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport. A seguire quanto si legge sul noto quotidiano.

Caccia al vice-Meret: frenata per Milinkovic-Savic

“Idee chiare per la porta. La priorità era blindare Alex Meret, in scadenza a fine giugno, e l’obiettivo è stato ormai raggiunto. Già nelle scorse settimane c’era stata la stretta di mano per il rinnovo di contratto. Ora non resta che annunciarlo ufficialmente. Accadrà presto. Non ci sono mai stati dubbi: la volontà di entrambi era di proseguire insieme. Sarà rinnovo biennale. Nuova scadenza, 2027”.

“Meret, dunque, continuerà a difendere la porta del Napoli dopo aver vinto due scudetti da protagonista con interventi decisivi. Ha meritato sul campo la conferma. Sarà l’ottava stagione in azzurro. Avanti con Meret ma con l’arrivo di un nuovo collega. Con Caprile che verrà riscattato dal Cagliari e Scuffet che tornerà in Sardegna dopo la fine del prestito, il Napoli è al lavoro per un nuovo portiere. Si cerca un profilo di spessore per aumentare la competitività tra i pali”.

Leggi anche: Milinkovic-Savic, il Napoli vuole due portieri. Al Torino Ngonge che con Conte non gioca (Repubblica)

“Piace Vanja Milinkovic-Savic, anni 28, del Torino, ma a oggi non rappresenta una priorità. Il Napoli riflette su altre opzioni, ci sono in gioco altri nomi, altri profili. Anche più giovani. Ma questi sono i giorni dei dialoghi e così giovedì i due club si sono confrontati. Il numero uno granata ha una clausola da diciannove milioni per l’Italia (per l’estero è più alta) ma il Napoli ha già informato il Torino che, nel caso, non intenderà coprirla. Le riflessioni, però, al momento conducono altrove. Il Napoli non ha fretta di chiudere per un altro portiere e si prenderà del tempo, quello necessario, per capire come agire”.

“Sempre in Italia, oltre a Milinkovic-Savic, piace molto Zion Suzuki, 23 anni ad agosto, una delle rivelazioni dell’ultimo campionato. Il Parma lo ha già dichiarato incedibile, vorrebbe tenerlo per almeno un’altra stagione, ma il mercato è imprevedibile e magari il Napoli farà un nuovo tentativo. Di sicuro, nelle riflessioni sul ruolo, la strategia del club è chiara: affiancare a Meret, nella stagione delle quattro competizioni, dei molteplici impegni, un altro numero uno di spessore”.