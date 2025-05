Napoli in prima linea per Garnacho, servono circa 50 milioni (Guardian)

L'argentino non sarà a corto di offerte quest'estate, ma gli azzurri, che lo volevano già a gennaio, potrebbero partire in pole. Anche il Chelsea monitora la situazione.

Alejandro Garnacho potrebbe lasciare il Manchester United quest’estate, dato anche il rapporto altalenante con il tecnico Ruben Amorim. Il Napoli aveva fatto un tentativo per lui a gennaio, ma le richieste del club inglese erano state ritenute troppo elevate.

Napoli in prima fila per Garnacho, servono circa 50 milioni

Ad oggi, l’argentino può liberarsi per un prezzo minore. Il Guardian riporta:

È improbabile che l’argentino sarà a corto di offerte. Dopo essere stato lasciato fuori contro l’Aston Villa nell’ultima giornata da Ruben Amorim, la disponibilità di avere Garnacho ha allertato diversi club. L’attaccante argentino dovrebbe costare circa 40 milioni di sterline (47,5 milioni di euro) se lo United gli permetterà di lasciare il club. Il Napoli, che ha cercato di ingaggiarlo a gennaio, probabilmente sarà in prima linea. Anche il Chelsea sta monitorando la situazione.

Scrive il giornalista Daniele Longo su calciomercato.com:

Un solo nome Antonio Conte aveva fatto a gennaio per raccogliere il testimone di Khvicha Kvaratskhelia ed era quello di Alejandro Garnacho. Giovanni Manna tiene aperte diverse soluzioni ma in agenda ha in programma un nuovo contatto con il Manchester United per riaprire la trattativa. I Red Devils hanno abbassato le pretese rispetto a qualche mese fa e questo aspetto può fare la differenza, la sensazione è che davanti a un’offerta da 50 milioni può scattare il semaforo verde alla cessione. Una cifra alla portata del Napoli.