Napoli, Darwin Nunez ha aperto alla trattativa. Conte vorrebbe dal Liverpool anche Chiesa (Repubblica)

Il Napoli guarda in casa Liverpool per l’attacco. Antonio Conte vorrebbe sia Darwin Nunez, che Federico Chiesa, per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione.

Continuano i contatti per portare Nunez e Chiesa al Napoli

Repubblica scrive:

Il Napoli stringe per Darwin Nunez e Federico Chiesa. I due attaccanti del Liverpool sono obiettivi concreti dei campioni d’Italia e i contatti tra le parti sono frequenti. Il centravanti uruguaiano ha rifiutato una ricca proposta dell’Al Hilal di Simone Inzaghi perché vuole restare in Europa. E ha aperto alla soluzione Napoli: Antonio Conte stravede per lui, la trattativa è già partita. Il discorso coinvolge anche Chiesa. L’ex Juventus è un pallino del tecnico leccese da anni, visto che lo considera l’esterno italiano più forte in circolazione.

In questo 2024-2025 l’azzurro è stato in campo solamente 466 minuti per il Liverpool, che numeri alla mano è meno di un quinto dello scorso anno e meno della metà del 2021-2022, stagione funestata dalla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Al momento sembra più probabile un prestito di una permanenza a Liverpool, comunque non impossibile. All’alba di giugno il mercato è ancora da sondare con profondità, ma Chiesa e l’agente Fali Ramadani non perderanno l’occasione di farlo. La prima esperienza all’estero potrebbe spingere il 27enne a esplorare un nuovo campionato da aggiungere al curriculum, tra Liga, Bundesliga e Ligue 1, mentre in Serie A ci sono diverse suggestioni che potrebbero prendere forma nel corso dell’estate. Sulla Juventus – difficile – lui stesso ha risposto «mai dire mai», mentre il ritorno di Massimiliano Allegri al Milan ha fatto pensare al possibile ricongiungimento tra un calciatore e un allenatore che si stimano enormemente. Anche il Napoli, però, è da tenere d’occhio: gli azzurri hanno bisogno di innesti per difendere lo scudetto e Chiesa era un profilo apprezzato già un anno fa. Al momento della conferma di Antonio Conte in azzurro, Chiesa è stato tra i più veloci a mettere il like alla notizia.