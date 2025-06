Il Liverpool potrebbe darlo via in prestito. Gli azzurri hanno bisogno di innesti in attacco per difendere lo scudetto

Chiesa, occhio al Napoli. Colpisce il suo like al posto sulla permanenza di Conte (Gazzetta)

Federico Chiesa e il Napoli. Un accostamento ciclico. Un affare che però, sin qui, non si è mai concretizzato. Potrebbe essere l’estate giusta. Il Liverpool potrebbe darlo via in prestito dopo una stagione certo non brillante. Federico stima Antonio Conte, lo ritiene uno dei tecnici più vincenti. E il Napoli cerca esterni d’attacco. Ecco cosa scrive la Gazzetta dello Sport:

In questo 2024-2025 l’azzurro è stato in campo solamente 466 minuti per il Liverpool, che numeri alla mano è meno di un quinto dello scorso anno e meno della metà del 2021-2022, stagione funestata dalla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Al momento sembra più probabile un prestito di una permanenza a Liverpool, comunque non impossibile. All’alba di giugno il mercato è ancora da sondare con profondità, ma Chiesa e l’agente Fali Ramadani non perderanno l’occasione di farlo. La prima esperienza all’estero potrebbe spingere il 27enne a esplorare un nuovo campionato da aggiungere al curriculum, tra Liga, Bundesliga e Ligue 1, mentre in Serie A ci sono diverse suggestioni che potrebbero prendere forma nel corso dell’estate. Sulla Juventus – difficile – lui stesso ha risposto «mai dire mai», mentre il ritorno di Massimiliano Allegri al Milan ha fatto pensare al possibile ricongiungimento tra un calciatore e un allenatore che si stimano enormemente. Anche il Napoli, però, è da tenere d’occhio: gli azzurri hanno bisogno di innesti per difendere lo scudetto e Chiesa era un profilo apprezzato già un anno fa. Al momento della conferma di Antonio Conte in azzurro, Chiesa è stato tra i più veloci a mettere il like alla notizia. Chissà che i contatti non riprendano a breve…

Chiesa conteso tra Napoli e Atletico Madrid, il Cholo lo vorrebbe come quarto attaccante (As)

Federico Chiesa non è solo nel mirino del Napoli, ma anche dell’Atletico Madrid. Gli spagnoli di As sono sicuri: l’italiano 27enne lascerà il Liverpool, dove ha avuto poco minutaggio.

Tra le squadre interessate c’è proprio quella guidata dal Cholo Simeone. Il quotidiano continua:

L’Atletico conosce la situazione del giocatore, che vuole avere un ruolo di primo piano per partecipare ai Mondiali 2026. Il Napoli lo desidera. Il Liverpool punta a un prestito, ma potrebbe anche cederlo definitivamente. Il ruolo di Chiesa nella squadra di Slot è stato secondario: 14 partite in totale disputate. Ne ha giocate sei in Premier League, tre in Champions League, due in Fa Cup e tre in Carabao Cup. Ha giocato complessivamente 466 minuti, facendo due gol e due assist. Un ruolo secondario per un giocatore della sua qualità. Anche gli infortuni hanno ostacolato le sue prestazioni. L’Atletico Madrid lo ha inserito nel suo taccuino per la prossima stagione; il club è consapevole della sua situazione, Chiesa vuole maggiore minutaggio. Il giocatore ha un contratto con il Liverpool fino al 2028 e il suo valore di mercato è pari a 14 milioni.

Il Napoli vorrebbe riportarlo in Italia, ma il suo stipendio è alto (circa 7 milioni all’anno), il che rende difficile che qualche club possa acquistarlo definitivamente. Se Angel Correa dovesse lasciare l’Atletico, il Cholo Simeone avrebbe bisogno di un altro attaccante. Chiesa eccelleva quando militava nella Fiorentina e nella Juventus; è stato il miglior giocatore italiano quando l’Italia ha vinto gli Europei nel 2021. Può fare sia l’esterno, sia la seconda punta. E’ veloce, intelligente e sa fare gol. Simeone ha Sorloth e Julián Alvarez come coppia di attaccanti per la prossima stagione (con Griezmann come terzo) e Chiesa potrebbe subentrare al posto di Correa.