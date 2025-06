Lucca ha già detto sì al Napoli: l’attaccante dell’Udinese piace molto a Conte e Manna (Sky)

Lorenzo Lucca si avvicina sempre di più al Napoli. L’attaccante dell’Udinese può rivelarsi uno dei prossimi colpi degli azzurri di Conte che si apprestano a costruire la squadra che dovrà misurarsi per la prima volta con la nuova Champions League e dovrà difendere il titolo di campione d’Italia. L’ex Pisa verrebbe nel capoluogo campano per giocarsi le sue carte ma inizialmente farebbe da alter-ego a Romelu Lukaku (o chiunque sarà l’attaccante titolare della stagione che sta per cominciare). Anche perché uno tra Simeone e Raspadori – se non entrambi – possono salutare.

Lucca ha già detto sì al Napoli, le ultime sulla trattativa

Il giornalista Francesco Modugno ha dato le ultimissime sulla trattativa quest’oggi ai microfoni di Sky Sport. Secondo il noto collega, infatti, l’attaccante è un profilo molto gradito sia a Conte che a Manna. Secondo i vertici partenopei può essere il profilo giusto l’attacco partenopeo: giovane e che vede la porta. Lucca ha già detto sì al Napoli. Cosa manca? L’accordo con l’Udinese ma la sensazione è che l’affare si faccia.

Questo, invece, quanto riportato ieri dal portale Tmw sempre sul centravanti friulano.