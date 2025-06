Lucca vicinissimo al Napoli (Di Marzio)

Gianluca Di Marzio dice a Speciale Calciomercato che il Napoli è scatenato sul mercato e che oggi ha compiuto passi in avanti per Lorenzo Lucca attaccante dell’Udinese. Il calciatore gradisce la destinazione. Nei prossimi giorni sono previsti contatti con l’Udinese. Tra i tanti attaccanti contattati in queste ore, viene data priorità a Lorenzo Lucca per italianizzare di più la squadra.

Da studio Beppe Bergomi: «Lucca se lo prendono vanno ad aggiungere un tassello importante. Il Napoli quest’anno si è basato molto sul peso. Sta aggiungendo tanta qualità».

Bonan: «Il Napoli potrebbe far crescere il giocatore anche in chiave Nazionale». Lucca ha 24 anni, a settembre 25. ha segnato 12 gol in campionato con l’Udinese.

Il match analyst dell’Udinese su Lucca: «Deve passare da una piazza importante che potrebbe essere anche Napoli»

Troise, che era il match analyst dell’Udinese lo scorso anno. Lorenzo Lucca è uno dei nomi accostato al Napoli in questa prima sezione del mercato. Di lui ha parlato a Stile TV Francesco, che era il match analyst dell’lo scorso anno.

«Lorenzo è in continua evoluzione ed i gol segnati quest’anno la rappresentano appieno. Non è ancora maturo al massimo, è molto alto e questo gli permette di proteggere palla e fare da centroboa, ma ha imparato a cucire bene il gioco e a lavorare su spazi ampi. La maturità di questo ragazzo deve passare da una piazza importante che potrebbe essere anche Napoli e col lavoro superbo che Conte fa con gli attaccanti credo possa davvero esplodere.