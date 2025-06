Lobotka ha una clausola di 26 milioni ma non partirà: è un punto fermo del Napoli di Conte (Gazzetta)

Il Napoli glielo ha detto in epoca non sospetta che non c'è alcuna intenzione di spegnere quella luce che c'è in lui

Stanislav Lobotka è sempre più un punto fermo del Napoli. Sono ormai diverse stagioni che lo slovacco guida il centrocampo partenopeo. Dopo i primi anni dove – addirittura – non riusciva a trovare con continuità il campo, l’arrivo di Luciano Spalletti ha rappresentato per lui la svolta. Da lì è sempre stato il faro del centrocampo azzurro. Ha attraversato due scudetti ed è ancora al centro del progetto tecnico partenopeo. Nonostante una clausola rescissoria per nulla alta (26 milioni di euro). Ne ha parlato quest’oggi La Gazzetta dello Sport, a seguire un breve estratto di quanto scritto da Antonio Giordano.

Lobotka un punto fermo del Napoli di Conte, la clausola non lo porterà via

“Ha una clausola da 26 milioni di euro che potrebbe rappresentare un pericolo ma il Napoli glielo ha detto in epoca non sospetta che non c’è alcuna intenzione di spegnere quella luce che c’è in lui”.

Dunque nessuna paura per i tifosi azzurri che si erano spaventati dopo le sue parole, arrivate direttamente dal ritiro della Nazionale slovacca, qualche settimana fa.

«Se resterò al Napoli? Non posso rispondere. Mi trovo bene qui: ho un contratto, abbiamo vinto lo scudetto e Conte è rimasto. Il mercato è lungo, ma se dovessi andar via, vorrei farlo per andare in un posto migliore. La stagione è stata molto dura, le ultime partite sono state difficili anche sul piano mentale perché non potevo essere in campo con i miei compagni».

Si parlava di un possibile interessamento dell’Atletico Madrid ma ad oggi non ci sono stati risvolti per questa trattativa.