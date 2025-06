L’Equipe conferma l’interesse del Napoli per Lee Kang-in

“Secondo quanto riferito, il club italiano è intenzionato a procedere con il trasferimento del centrocampista offensivo, ma è in attesa della decisione del Paris Saint-Germain in merito al giocatore. Il Psg non ha ancora aperto le porte alle trattative con il club di Serie A. In questa stagione, Lee ha collezionato 45 presenze (di cui 26 da titolare) in tutte le competizioni, segnando sei gol e fornendo sei assist”