Lee Kang-in, può essere lui il post Kvaratskhelia. Nel Psg ora ha meno spazio. Servono 40 milioni

Lee Kang-in, può essere lui il post Kvaratskhelia. Nel Psg ora ha meno spazio

Il Napoli farà otto acquisti, tanti in attacco. Un paio sulle fasce per gli esterni offensivi. Uno potrebbe essere il coreano Lee Kang-in che fino a qualche tempo fa era titolare fisso nel Psg ma ora è stato scalzato da Kvaratskhelia, Doué, Barcola.

Scrive la Gazzetta dello Sport:

La zona di campo che subirà più interventi è l’attacco, rimasto privo dell’estro di Kvaratskhelia e senza una sua alternativa. Neres da solo non può bastare, per questo il Napoli ha messo gli occhio su Lee Kang-in del Psg, coreano tutto dribbling e velocità che ha appena vinto tutto a Parigi, giocando anche undici partite di Champions. Il Psg potrebbe anche girarlo in prestito con diritto di riscatto, formula più gradita al Napoli, ma si bisogna trovare gli incastri giusti sia per l’ingaggio sia sull’eventuale cifra per l’acquisto definitivo. Ma Lee è una priorità, per colmare una lacuna in rosa. Conte si aspetta anche un altro esterno offensivo e Manna pensa anche a Chiesa, reduce da una stagione da comparsa a Liverpool.

Lee Kang-in, Manna voleva portarlo a Napoli già a gennaio

Ne scrive anche il Corriere dello Sport:

Il primo nome sulla lista di Manna è quello del coreano Lee Kang-in, 24 anni, fresco campione d’Europa con il Psg senza però collezionare un solo minuto in finale con l’Inter. Lui è un vecchio pallino del ds, un obiettivo transitato per un po’ nelle trattative di un’estate fa e di gennaio per Kvara, ma senza successo. All’epoca era incedibile. Poi, con l’esplosione di Doué la storia è cambiata e insieme anche il suo minutaggio. Totali: 45 presenze su 58 partite in tutte le competizioni, 2.397 minuti su 5.220, 6 gol e 6 assist, 26 volte titolare. Il Napoli s’è mosso presto, è attivo da un po’, il filo diretto con gli agenti della IF è caldo e non resta che inquadrare la cifra giusta con il Paris Saint-Germain: la valutazione di base si aggirava intorno ai 40 milioni.