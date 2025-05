Napoli tra le squadre interessate a Kang in-Lee, ala del Psg: servono 40-50 milioni

Il Napoli è tra le squadre interessate a Kang in-Lee, esterno del Psg che quest’anno ha trovato meno spazio dati i numerosi giocatori del club parigino nel suo ruolo.

Ha totalizzato 30 presenze in Ligue 1, ma non con il minutaggio che il calciatore sperava. Sono stati 6 i gol segnati quest’anno, con altrettanti 6 assist.

Napoli tra le squadre interessate a Kang in-Lee del Psg

Il giornalista turco esperto di calciomercato Ekrem Konur scrive su X:

Milan, Juventus e Napoli stanno monitorando la situazione del giocatore sudcoreano del Psg Kang-in Lee. Il Psg ha fissato un prezzo di circa 40-50 milioni di euro per l’ala, che ha attirato l’interesse dei club di Premier League, Serie A e Bundesliga.

AC Milan, Juventus and Napoli are monitoring the situation of PSG’s South Korean player Kang-in Lee. 🫵 PSG have set a price tag of around €40-50m for the winger, who has attracted interest from Premier League, Serie A and Bundesliga clubs. https://t.co/rrdLaT6jKr pic.twitter.com/Ho4phSuQO3 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) May 25, 2025

Tuttomercatoweb:

Fra gennaio e giugno il Napoli prenderà un calciatore asiatico. Una mossa che potrebbe essere vista come marketing per aprire un nuovo versante fra merchandising e diritti televisivi. Non sarà certamente una meteora, ma un profilo di qualità che possa far crescere ulteriormente la valutazione del club e che sia centrale nel progetto tecnico. Non sarebbe solamente un’operazione tattica, l’idea è quella di avere un giovane che possa essere un uomo copertina per le prossime annate. Un giapponese o un sudcoreano, insomma, ma di altissimo livello. Così i due nomi principali sono Mitoma e Takefusa Kubo. Entrambi costano moltissimo e potrebbero essere avvicinati solo con una (o due) cessioni importanti. Piacerebbe anche Kang In Lee, ma il Paris Saint Germain difficilmente lo cederà. Nel novero c’è anche Ko Itakura, difensore del Borussia Moenchengladbach, più semplice da raggiungere rispetto ai nomi fatti in precedenza.