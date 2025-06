Kvaratskhelia il migliore in campo di Psg-Atletico: generoso nei ripieghi in difesa e pericoloso in attacco (L’Equipe)

Ieri il Psg ha dominato contro l’Atletico Madrid vincendo per 4-0 il primo match del Mondiale per club. Protagonisti i due ex Napoli, Fabian Ruiz e Khvicha Kvaratskhelia: il primo autore di un gol, il secondo ha fornito due assist.

Kvaratskhelia definito il migliore in campo di Psg-Atletico Madrid

Nelle pagelle de L’Equipe il centrocampista spagnolo ha avuto voto 7:

Prima partita di qualità la sua. Ha aperto le marcature dopo un bel passaggio a Ramos due minuti prima.

Per Kvaratskhelia voto 8, la più alta valutazione tra i calciatori del club parigino:

Generoso nel rientrare in difesa e nei ripieghi. Non ha però, dimenticato, di essere pericoloso in attacco. Decisivo con due assist nei primi due gol.

Donnarumma, invece, ha ricevuto voto 6, non impiegato chissà quanto in partita:

Il portiere parigino ha risposto bene sulla punizione di Julian Alvarez al terzo minuto; si è fatto trovare pronto anche su un calcio di punizione battuto rapidamente dall’Atletico, dove Giuliano Simeone era però finito in fuorigioco.

Il Psg potrà contare sul talento di Khvicha Kvaratskhelia. Quattro mesi e mezzo dopo il suo arrivo, l’ala georgiana è diventata un elemento indispensabile nella squadra di Luis Enrique. Soprattutto in campo europeo. Ha vinto tre titoli in poche settimane: la Ligue 1 con il Psg, lo scudetto col Napoli, con il quale ha giocato nella prima parte di stagione, e la Coppa di Francia. Dal suo arrivo in Francia ha fatto avere il mal di testa ai suoi avversari.

Dopo alcune settimane di adattamento, Khivcha Kvaratskhelia, che ha dovuto ritrovare un po’ di ritmo dopo un mese senza giocare in Italia, è diventato rapidamente un elemento affidabile e decisivo. L’ascesa del Psg verso la gloria corrisponde anche al suo periodo di integrazione. Senza troppi giri di parole, il miglior giocatore della Serie A 2022-2023 ha fatto parlare per il suo immenso talento.