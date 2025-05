Kvaratskhelia elogiato da Rmc Sport: “ha contribuito all’ascesa del Psg, ora sa giocare su entrambe le fasce”

Khvicha Kvaratskhelia è stato un asso della manica in più per il Psg nella seconda parte di stagione, soprattutto in Champions League. E domani affronterà la sua prima finale di Champions, contro l’Inter.

Kvaratskhelia ha contribuito all’ascesa del Psg

Rmc Sport elogia l’ala georgiana ex Napoli:

Il Psg potrà contare sul talento di Khvicha Kvaratskhelia. Quattro mesi e mezzo dopo il suo arrivo, l’ala georgiana è diventata un elemento indispensabile nella squadra di Luis Enrique. Soprattutto in campo europeo. Ha vinto tre titoli in poche settimane: la Ligue 1 con il Psg, lo scudetto col Napoli, con il quale ha giocato nella prima parte di stagione, e la Coppa di Francia. Dal suo arrivo in Francia ha fatto avere il mal di testa ai suoi avversari. In quattro mesi e mezzo è stato capace di migliorare e giocare sia a sinistra che a destra; colui che ha ereditato la maglia numero 7 di Mbappé ha conquistato tutti nella capitale.

Dopo alcune settimane di adattamento, Khivcha Kvaratskhelia, che ha dovuto ritrovare un po’ di ritmo dopo un mese senza giocare in Italia, è diventato rapidamente un elemento affidabile e decisivo. L’ascesa del Psg verso la gloria corrisponde anche al suo periodo di integrazione. Senza troppi giri di parole, il miglior giocatore della Serie A 2022-2023 ha fatto parlare per il suo immenso talento. Dai quarti di finale di Champions, colui che è soprannominato “Kvaradona”, è stato sempre presente. Che fosse contro Aston Villa o Arsenal, non è stato sostituito neanche una volta. Prova dell’immensa fiducia che Luis Enrique gli ha dato. In mezza stagione, Kvaratskhelia ha partecipato a 24 partite, segnando 6 gol e fornendo 6 assist. In Champions League, ha giocato 651 minuti in 8 presenze, per 2 gol e 2 assist. In totale, ha creato 15 occasioni da rete. La percentuale di dribbling riusciti è pari al 46,7%, mentre quella di passaggi all’87,3%. Ha vinto il 45,7% dei duelli difensivi, ricevendo solo un cartellino giallo contro l’Arsenal alla semifinale di ritorno.